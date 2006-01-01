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    «Арсенал» и «Рома» ведут переговоры об обмене Мхитаряна на Клюйверта

    «Рома» желает оставить у себя полузащитника Генриха Мхитаряна на постоянной основе, пишет Николо Скира. «Арсеналу» в обмен предложен форвард Джастин Клюйверт.

    Сейчас ведутся переговоры с участием агента игроков Мино Райолы. Сам армянин хочет остаться в «Роме».

    • Контракт армянина с «Арсеналом» истекает летом 2021 года. В текущем сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
    • Клюйверт стал игроком «Ромы» в 2018 году за 17,25 миллиона евро. Голландец провел за римлян 62 игры, забив девять голов.
    • На следующей неделе возобновляются АПЛ и Серия А.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (71,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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