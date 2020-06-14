«Арсенал» и «Рома» ведут переговоры об обмене Мхитаряна на Клюйверта

«Рома» желает оставить у себя полузащитника Генриха Мхитаряна на постоянной основе, пишет Николо Скира. «Арсеналу» в обмен предложен форвард Джастин Клюйверт.

Сейчас ведутся переговоры с участием агента игроков Мино Райолы. Сам армянин хочет остаться в «Роме».