«Арсенал» и «Рома» ведут переговоры об обмене Мхитаряна на Клюйверта

«Рома» желает оставить у себя полузащитника Генриха Мхитаряна на постоянной основе, пишет Николо Скира. «Арсеналу» в обмен предложен форвард Джастин Клюйверт.
Сейчас ведутся переговоры с участием агента игроков Мино Райолы. Сам армянин хочет остаться в «Роме».
- Контракт армянина с «Арсеналом» истекает летом 2021 года. В текущем сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
- Клюйверт стал игроком «Ромы» в 2018 году за 17,25 миллиона евро. Голландец провел за римлян 62 игры, забив девять голов.
- На следующей неделе возобновляются АПЛ и Серия А.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (71,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.