Агент Сафонов: «Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о вероятном возвращении в ЦСКА нападающего Вагнера Лава.

«Вагнер Лав – это исключение. Это такой «цыганский конь». Сколько раз он возвращался, столько же раз его затем выгодно продавали. Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный. Да, у ЦСКА есть Чалов, но вдруг его продадут? И вообще у армейцев совсем небольшой выбор в атаке.

А Вагнер Лав такой игрок, кто может в одиночку решить исход матча. В российском чемпионате таких почти не было. Только Халк, Данни, Веллитон и тот же Вагнер Лав. С натяжкой в этот список добавил бы Ивицу Олича. На таких футболистов ходят зрители.

Понятно, что Лав не будет тележку возить на поле, а будет выходить делать результат. К тому же, за него трансфер оплачивать не надо, приходит свободным агентом. Просит пол «лимона» зарплаты. В принципе, нормальные условия. Поверьте мне, нельзя исключать, что его в какой-нибудь Китай еще продадут», – сказал агент.