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    Агент Сафонов: «Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный»

    Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о вероятном возвращении в ЦСКА нападающего Вагнера Лава.

    «Вагнер Лав – это исключение. Это такой «цыганский конь». Сколько раз он возвращался, столько же раз его затем выгодно продавали. Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный. Да, у ЦСКА есть Чалов, но вдруг его продадут? И вообще у армейцев совсем небольшой выбор в атаке.

    А Вагнер Лав такой игрок, кто может в одиночку решить исход матча. В российском чемпионате таких почти не было. Только Халк, Данни, Веллитон и тот же Вагнер Лав. С натяжкой в этот список добавил бы Ивицу Олича. На таких футболистов ходят зрители.

    Понятно, что Лав не будет тележку возить на поле, а будет выходить делать результат. К тому же, за него трансфер оплачивать не надо, приходит свободным агентом. Просит пол «лимона» зарплаты. В принципе, нормальные условия. Поверьте мне, нельзя исключать, что его в какой-нибудь Китай еще продадут», – сказал агент.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • На прошлой неделе Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.

    Источник: ТНВ

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +6082

      Сильвербой 34 минуты назад

      А чем Заболотный "удостоился" такого пинка в свою сторону? Почему именно он? У нас каждый первый "нападающий" хуже чем нынешний Пеле, но обсерают почему-то исключительно Заболотного!!!

      0
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      Рейтинг: +718

      Ловкий Бубен 1 час назад

      Чем так Заболотный провинился , осмелился хорошо играть ? Плевать в людей, оскорбить, задеть, унизить .... наслаждение для животного с низкоорганизованным примитивным сознанием, вызывает одобрительные визги плебеев

      0
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      ...
      Рейтинг: +11354

      vladimir-7 > Ловкий Бубен 50 минут назад

      Да для Заболотного, это сравнение с Вагнером Лавом, можно
      считать за футбольное счастье.

      1
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      Рейтинг: +5181

      Литейный4 1 час назад

      Ну свиного велика сюда приплели напрасно. Костолом хороший, а игрок как и спартак лузер. Гыгыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1271

      FENIX-SL 1 час назад

      все по делу сказано

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1237

      evgevg13 1 час назад

      Серьёзный плевок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      Lesha VV 2 часа назад

      И не поспоришь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      murealbest 2 часа назад

      Играть сильнее, чем Заболотный даже в 70 лет - не достижение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1872

      giluxa1963 2 часа назад

      причем тут костолом свиной

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2786

      alarm 2 часа назад

      что в его списке делает рыло веллитон? это ж дно днищенское, как раз уровня спартака

      7
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      ...
      Рейтинг: +1332

      afw13 > alarm 2 часа назад

      ты бы за своё дно так переживал, борат с пуделем тебе его поди уже протерли до мозолей)))

      2
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      Рейтинг: -108

      Аденн 2 часа назад

      да-а Заболотная та еще футболиста, как она у немытых блистала. а-ха-ха Стыд и срам и ему и бЗениту.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1930

      KPCCSPB > Аденн 2 часа назад

      Вспомни лучше, как вас Тосно выбил убогих, вот это реально стыд

      4
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      ...
      Рейтинг: -108

      Аденн > KPCCSPB 2 часа назад

      та, насрать и на проигрыш и на вас. А бЗениту стыд и срам, этому недоклупу.

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