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  • Агент Сафонов: «Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный»

Агент Сафонов: «Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный»

13 июня 2020, 13:39
15

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о вероятном возвращении в ЦСКА нападающего Вагнера Лава.

«Вагнер Лав – это исключение. Это такой «цыганский конь». Сколько раз он возвращался, столько же раз его затем выгодно продавали. Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный. Да, у ЦСКА есть Чалов, но вдруг его продадут? И вообще у армейцев совсем небольшой выбор в атаке.

А Вагнер Лав такой игрок, кто может в одиночку решить исход матча. В российском чемпионате таких почти не было. Только Халк, Данни, Веллитон и тот же Вагнер Лав. С натяжкой в этот список добавил бы Ивицу Олича. На таких футболистов ходят зрители.

Понятно, что Лав не будет тележку возить на поле, а будет выходить делать результат. К тому же, за него трансфер оплачивать не надо, приходит свободным агентом. Просит пол «лимона» зарплаты. В принципе, нормальные условия. Поверьте мне, нельзя исключать, что его в какой-нибудь Китай еще продадут», – сказал агент.

  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • На прошлой неделе Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.

Источник: ТНВ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав Заболотный Антон
Комментарии (15)
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морозз
1592045466
Не надо трогать Заболотного...легенду бомжей!
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giluxa1963
1592046454
причем тут костолом свиной
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murealbest
1592047704
Играть сильнее, чем Заболотный даже в 70 лет - не достижение
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Lesha VV
1592048297
И не поспоришь.
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evgevg13
1592049288
Серьёзный плевок
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Сильвербой
1592053770
А чем Заболотный "удостоился" такого пинка в свою сторону? Почему именно он? У нас каждый первый "нападающий" хуже чем нынешний Пеле, но обсерают почему-то исключительно Заболотного!!!
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Axe111
1592056071
Не только заболотный,а как и любой другой российский недофутболёр
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Hektor 84
1592061682
Играть в 55 будет даже сильнее Шлюбы
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JTherry
1592065042
вот это сравнение))) походя, "легенде зенита" дали пинка...
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САДЫЧОК
1592068445
Агент Сафонов-ИДИОТ !
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