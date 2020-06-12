Мендьета – о Черышеве: «Если бы не травмы, он мог бы добиться большего»

Бывший полузащитник «Валенсии» Гаиска Мендьета считает, что травмы помешали российскому вингеру Денису Черышеву полностью реализовать свой потенциал.

«Черышев – воспитанник «Реала», всю карьеру провeл в Ла Лиге. Он давно играет на стабильно высоком уровне и, если бы не травмы, мог бы добиться большего. Но что есть, то есть.

Думаю, он поможет «Валенсии» в оставшихся играх. А что будет летом – большой вопрос. Во многом это зависит от того, кто будет главным тренером команды», – сказал Мендьета.