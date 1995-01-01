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    Мендьета – о Черышеве: «Если бы не травмы, он мог бы добиться большего»

    Бывший полузащитник «Валенсии» Гаиска Мендьета считает, что травмы помешали российскому вингеру Денису Черышеву полностью реализовать свой потенциал.

    «Черышев – воспитанник «Реала», всю карьеру провeл в Ла Лиге. Он давно играет на стабильно высоком уровне и, если бы не травмы, мог бы добиться большего. Но что есть, то есть.

    Думаю, он поможет «Валенсии» в оставшихся играх. А что будет летом – большой вопрос. Во многом это зависит от того, кто будет главным тренером команды», – сказал Мендьета.

    • В текущем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 22 матча, забил три гола и сделал один ассист.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Мендьета выступал за «Валенсию» с 1992 по 2001 год.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Puddle 24 минуты назад

      Он пока не сделал главную ошибку: не перешел в Спартак

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