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    Сорокин: «Любой город может принять больше матчей Евро-2020. Санкт-Петербург справится с любой нагрузкой»

    Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил о готовности российского города в случае необходимости принять больше матчей континентального первенства.

    «17 числа пройдет исполком УЕФА, на котором будут подведены все итоги. Есть вопросы по двум-трем городам, но в целом УЕФА исходит из того, что концепция сохранится, и все 12 городов примут матчи Евро. 17 июня на исполкоме будет подведена черта, дальше тянуть некуда, надо определяться.

    Сможет ли Санкт-Петербург принять больше матчей, если какие-то города-организаторы не смогут этого сделать? Теоретически это возможно. Любой город может принять больше матчей, чем запланированные четыре. Но об этом пока рано говорить. Я бы подождал момента, когда уже точно будет понятно, кто сможет или не сможет принять матчи, и уже тогда делал бы какие-то заявления.

    Сейчас это не очень этично. Мы исходим из того, что все города примут матчи. Если ситуация изменится, то мы будем обсуждать это и с политическим руководством страны, и с городом. Думаю, технически Санкт-Петербург справится с любой нагрузкой, которая будет согласована с УЕФА», – сказал Сорокин.

    • Евро-2020 перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.
    • Санкт-Петербург должен принять три матча группового этапа турнира и один четвертьфинал.
    • Сборная России сыграет в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.

    Источник: «Матч ТВ»

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