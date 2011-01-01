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    Окампос – первый игрок «Севильи» с 2011 года, забивший в пяти матчах чемпионата Испании подряд

    «Севилья» обыграла «Бетис» в рамках 28-го тура испанской Примеры.

    Автором первого забитого мяча в матче стал 25-летний полузащитник «Севильи» Лукас Окампос, реализовавший пенальти.

    Аргентинец стал первым игроком «Севильи» с 2011 года, которому удалось забивать на протяжении пяти матчей чемпионата Испании кряду.

    • Последний игрок клуба, которому удалось отметиться подобным достижением, был Альваро Негредо.
    • Лукас Окампос стал игроком «Севильи» летом прошлого года, перейдя из «Марселя» за 15 миллионов евро.
    • В этом сезоне он сыграл в 29 матчах, забил 12 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Opta Sports

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