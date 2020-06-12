Окампос – первый игрок «Севильи» с 2011 года, забивший в пяти матчах чемпионата Испании подряд

«Севилья» обыграла «Бетис» в рамках 28-го тура испанской Примеры.
Автором первого забитого мяча в матче стал 25-летний полузащитник «Севильи» Лукас Окампос, реализовавший пенальти.
Аргентинец стал первым игроком «Севильи» с 2011 года, которому удалось забивать на протяжении пяти матчей чемпионата Испании кряду.
- Последний игрок клуба, которому удалось отметиться подобным достижением, был Альваро Негредо.
- Лукас Окампос стал игроком «Севильи» летом прошлого года, перейдя из «Марселя» за 15 миллионов евро.
- В этом сезоне он сыграл в 29 матчах, забил 12 голов и сделал три результативные передачи.
Источник: Opta Sports