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    Шоу: «Если Рэшфорд продолжит в том же духе, то выиграет «Золотой мяч»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высоко оценил потенциал форварда Маркуса Рэшфорда.

    «Он значительно прибавил. Маркус играет по-взрослому. Все видели, как он ведет себя вне поля. Особенно во время этой пандемии Маркус действовал потрясающе. Это большой пример для всех. Он очень повзрослел, и большая заслуга в этом принадлежит ему, а также его семье, благодаря которой он остается скромным.

    Он вдохновляет многих молодых людей, особенно тех, кто из Манчестера. Рэшфорд действительно стал лучше, как игрок, но он всегда хочет саморазвиваться. Как по мне, с каждым разом он становится лучше и лучше.

    Нет никаких причин, почему он не сможет выиграть «Золотой мяч», если продолжит в том же духе», – заявил Шоу.

    • Рэшфорд в начале января получал травму спины.
    • В нынешнем сезоне АПЛ он сыграл в 22 матчах, забил 14 голов и сделал пять голевых передач.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 07:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10160

      Cules2013 2 минуты назад

      ага, сразу после Мбаппе, Санчо, Хаверца и т.д. по списку.
      Ничего он не выиграет.

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