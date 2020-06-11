The Sun: ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля»

«Ливерпуль» в скором времени продлит контракт с защитником Вирджилом ван Дейком, пишет The Sun.

По информации источника, зарплата центрбека, согласно условиям нового договора, увеличится со 180 до 220 тысяч фунтов в неделю.

Это сделает голландца самым высокооплачиваемым игроком в истории мерсисайдского клуба.