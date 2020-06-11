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    The Sun: ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля»

    «Ливерпуль» в скором времени продлит контракт с защитником Вирджилом ван Дейком, пишет The Sun.

    По информации источника, зарплата центрбека, согласно условиям нового договора, увеличится со 180 до 220 тысяч фунтов в неделю.

    Это сделает голландца самым высокооплачиваемым игроком в истории мерсисайдского клуба.

    • Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года.
    • С тех пор игрок провел 113 матчей, забил 11 голов и сделал шесть ассистов.
    • Действующий контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2022/23.

    Источник: The Sun

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    11.06.2020 23:56
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