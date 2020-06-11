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  • Талалаев: «Члены штаба Семина отказались возглавить «Локомотив» после Палыча»

Талалаев: «Члены штаба Семина отказались возглавить «Локомотив» после Палыча»

11 июня 2020, 18:16
3

Бывший главный тренер «Химок» и других клубов Андрей Талалаев рассказал, почему «Локомотив» назначил на пост главного тренера Марко Николича. Дело в том, что люди из штаба Семина отказались занимать его место.

«Николич пришeл в «Локомотив» на живое место? Конечно. В то же время члены тренерского штаба Сeмина, я слышал, отказались возглавить «Локомотив» после Палыча. Но Николич – иностранец. А они к этому относятся более прагматично. Просто бизнес и ничего личного. Другая ментальность, другой подход», – сказал Талалаев.

  • Семин с «Локомотивом» трижды брал чемпионство.
  • Сейчас команда в РПЛ идет второй.
  • 21 июня в 23-м туре РПЛ «Локомотив» примет «Оренбург».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Николич Марко Талалаев Андрей
Комментарии (3)
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PAREVG.
1591889875
Правильно что отказались!!! Согласие, приравнивалось бы плевку в душу Семину.
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nemolod
1591900373
Ребята поступили порядочно-они все когда-то выступали в команде под руководством Палыча и пойти на такой шаг означало бы подсиживание-к сожалению,высокое начальство живет другими категориями!
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кошмарик
1591952371
порядочность - очень редкое сейчас качество..
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