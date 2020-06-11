Талалаев: «Члены штаба Семина отказались возглавить «Локомотив» после Палыча»

Бывший главный тренер «Химок» и других клубов Андрей Талалаев рассказал, почему «Локомотив» назначил на пост главного тренера Марко Николича. Дело в том, что люди из штаба Семина отказались занимать его место.

«Николич пришeл в «Локомотив» на живое место? Конечно. В то же время члены тренерского штаба Сeмина, я слышал, отказались возглавить «Локомотив» после Палыча. Но Николич – иностранец. А они к этому относятся более прагматично. Просто бизнес и ничего личного. Другая ментальность, другой подход», – сказал Талалаев.