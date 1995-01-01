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    Талалаев: «Члены штаба Семина отказались возглавить «Локомотив» после Палыча»

    Бывший главный тренер «Химок» и других клубов Андрей Талалаев рассказал, почему «Локомотив» назначил на пост главного тренера Марко Николича. Дело в том, что люди из штаба Семина отказались занимать его место.

    «Николич пришeл в «Локомотив» на живое место? Конечно. В то же время члены тренерского штаба Сeмина, я слышал, отказались возглавить «Локомотив» после Палыча. Но Николич – иностранец. А они к этому относятся более прагматично. Просто бизнес и ничего личного. Другая ментальность, другой подход», – сказал Талалаев.

    • Семин с «Локомотивом» трижды брал чемпионство.
    • Сейчас команда в РПЛ идет второй.
    • 21 июня в 23-м туре РПЛ «Локомотив» примет «Оренбург».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +287

      PAREVG. 5 минут назад

      Правильно что отказались!!! Согласие, приравнивалось бы плевку в душу Семину.

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