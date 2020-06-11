«Локо» готовит для Алексея Миранчука пятилетний контракт на случай, если сорвется трансфер в Европу

«Локомотив» готовит для полузащитника Алексея Миранчука новый контракт, сообщает «Спорт-Экспресс».

Клуб и представители хавбека настроены продать игрока в Европу, однако если Миранчук не уедет, «Локомотив» планирует предложить ему соглашение сроком на пять лет. Клуб также опасается, что если футболист не продлит контракт, то его сможет забрать «Зенит».

Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны«Ювентуса», «Милана», «Фиорентины», «Ромы», «Аталанты» и «Севильи».