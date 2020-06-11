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  • «Локо» готовит для Алексея Миранчука пятилетний контракт на случай, если сорвется трансфер в Европу

«Локо» готовит для Алексея Миранчука пятилетний контракт на случай, если сорвется трансфер в Европу

11 июня 2020, 16:29
4

«Локомотив» готовит для полузащитника Алексея Миранчука новый контракт, сообщает «Спорт-Экспресс».

Клуб и представители хавбека настроены продать игрока в Европу, однако если Миранчук не уедет, «Локомотив» планирует предложить ему соглашение сроком на пять лет. Клуб также опасается, что если футболист не продлит контракт, то его сможет забрать «Зенит».

Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны«Ювентуса», «Милана», «Фиорентины», «Ромы», «Аталанты» и «Севильи».

  • В текущем сезоне россиянин забил девять голов и сделал пять ассистов в 24 матчах.
  • Контракт игрока с «Локо» истекает следующим летом.
  • Рыночная стоимость Миранчука – 14,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (4)
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PAREVG.
1591882865
Если Зенит предложит лямов 20, то грызун его на руках в Ленинград отнесет...
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Skull_Boy
1591882876
Да никуда он не уйдет, только одна дорога в Питер и никто не даст за него 30 млн, в Европе дебилов нет в отличии от РФ
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Сильвербой
1591883488
Хотелось бы конечно посмотреть на него в каком-нибудь ТОП-клубе, но его нынешний уровень это команды не из первой пятерки ТОП-5 лиг, а значит переходить в них нет смысла, значит только в Зенит!
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