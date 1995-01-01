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    «Локо» готовит для Алексея Миранчука пятилетний контракт на случай, если сорвется трансфер в Европу

    «Локомотив» готовит для полузащитника Алексея Миранчука новый контракт, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Клуб и представители хавбека настроены продать игрока в Европу, однако если Миранчук не уедет, «Локомотив» планирует предложить ему соглашение сроком на пять лет. Клуб также опасается, что если футболист не продлит контракт, то его сможет забрать «Зенит».

    Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны«Ювентуса», «Милана», «Фиорентины», «Ромы», «Аталанты» и «Севильи».

    • В текущем сезоне россиянин забил девять голов и сделал пять ассистов в 24 матчах.
    • Контракт игрока с «Локо» истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость Миранчука – 14,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии5
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      Рейтинг: -47

      Фанат Рубина 58 минут назад

      только не ху*нит не дай бог

      0
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      Рейтинг: +6070

      Сильвербой 1 час назад

      Хотелось бы конечно посмотреть на него в каком-нибудь ТОП-клубе, но его нынешний уровень это команды не из первой пятерки ТОП-5 лиг, а значит переходить в них нет смысла, значит только в Зенит!

      0
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      Рейтинг: +8343

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да никуда он не уйдет, только одна дорога в Питер и никто не даст за него 30 млн, в Европе дебилов нет в отличии от РФ

      1
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      Рейтинг: +501

      elessar arnor > Skull_Boy 43 минуты назад

      сейчас ценники сильно упали, поэтому за 12+ могут взять, главное, чтобы на зп не вые б ы вался

      0
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      Рейтинг: +287

      PAREVG. 2 часа назад

      Если Зенит предложит лямов 20, то грызун его на руках в Ленинград отнесет...

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