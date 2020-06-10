Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    Bolavip: бразильские защитники Гомес и Пикачу – в списке трансферных целей «Спартака»

    «Спартак» ищет в Бразилии вариант усиления правого фланга обороны, сообщает Bolavip.

    По информации источника, в сферу интересов московского клуба входят защитники Гуга Гомес («Атлетико Минейро») и Яго Пикачу («Васко да Гама»).

    • Гомесу – 21 год. Его рыночная стоимость оценивается в 1,6 миллиона евро.
    • Пикачу – 28 лет. Его рыночная стоимость оценивается в 1,7 миллиона евро.
    • Оба фулбека ранее за пределами Бразилии не играли.

    Источник: Bolavip

    Бразильский ресурс о футболе. Аудитория в Facebook превышает 300 тысяч человек. В мае источник сообщал об интересе ЦСКА к защитнику "Крузейро" Кака.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:00
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1023

      spam2009 16 минут назад

      Давайте еще в чемпе например гондураса подпишем тинки-винки, еще в каком-нибудь Ля-Ля и По

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      Serg919 24 минуты назад

      Вот и покемоны скоро подъедут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      NewLife 43 минуты назад

      Яго Пикачу - внебрачный сын бабы Яги и Покемона, крутой чувак.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +747

      Валерий2705 49 минут назад

      И будет теперь в свинской раздевалке: Пикачу выбираю тебя!!!))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      elessar arnor 1 час назад

      Эша с Броком не хватает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +529

      Puddle 1 час назад

      Оба впишутся в тарасоффскую схему. Первый- перспективный лидер парилки, второй- тамада, юных хряков развлекать

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2079

      "supermax" > Puddle 1 час назад

      псиной завоняло...уйди

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +529

      Puddle > "supermax" 1 час назад

      Ребята, не общайтесь с этим суперхряком. От него псиной воняет!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2079

      "supermax" > Puddle 1 час назад

      от меня? ну ну...гав гав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      NewLife 1 час назад

      Сейчас любые защитники (если только не из дворовых команд) кстати.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2079

      "supermax" 1 час назад

      пикачу..ахаха...покемонов только не покупали еще)...может все-таки пикашу)

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +529

      Puddle > "supermax" 1 час назад

      Нет! Пидачу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2079

      "supermax" > Puddle 1 час назад

      это только в питерской интерпретации

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76919
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru