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  • Bolavip: бразильские защитники Гомес и Пикачу – в списке трансферных целей «Спартака»

Bolavip: бразильские защитники Гомес и Пикачу – в списке трансферных целей «Спартака»

11 июня 2020, 11:00
25

«Спартак» ищет в Бразилии вариант усиления правого фланга обороны, сообщает Bolavip.

По информации источника, в сферу интересов московского клуба входят защитники Гуга Гомес («Атлетико Минейро») и Яго Пикачу («Васко да Гама»).

  • Гомесу – 21 год. Его рыночная стоимость оценивается в 1,6 миллиона евро.
  • Пикачу – 28 лет. Его рыночная стоимость оценивается в 1,7 миллиона евро.
  • Оба фулбека ранее за пределами Бразилии не играли.

Источник: Bolavip

Бразильский ресурс о футболе. Аудитория в Facebook превышает 300 тысяч человек. В мае источник сообщал об интересе ЦСКА к защитнику "Крузейро" Кака.

Россия. Премьер-лига Спартак Атлетико Минейро Васко да Гама
Комментарии (25)
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"supermax"
1591863869
пикачу..ахаха...покемонов только не покупали еще)...может все-таки пикашу)
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NewLife
1591863959
Сейчас любые защитники (если только не из дворовых команд) кстати.
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Валерий2705
1591867364
И будет теперь в свинской раздевалке: Пикачу выбираю тебя!!!))))
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NewLife
1591867682
Яго Пикачу - внебрачный сын бабы Яги и Покемона, крутой чувак.
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Serg919
1591868842
Вот и покемоны скоро подъедут
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spam2009
1591869333
Давайте еще в чемпе например гондураса подпишем тинки-винки, еще в каком-нибудь Ля-Ля и По
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derrik2000
1591873523
Посмотрел нарезки с их участием... Что скажу. Если верить только видеороликам, то и Гомес, и Пикачу на-а-амного сильнее Айртона. У Гомеса просто таки ВОЛШЕБНАЯ правая: он ей кладёт в штрафную соперника, как будто рукой, а его ШИКАРНЫЕ результативные удары по воротам со средней дистанции - 20-22 метра - все, как говорится, "на исполнение". В защите хорошо "читает" игровые эпизоды, где можно - работает на опережение. Пикачу несколько иной. Технарь КЛАССНЫЙ: ему обыграть кого-то около чужой штрафной - раз плюнуть. В защите неуступчив и при этом без грубости (что не скажешь об Айртоне), часто в защите, когда мяч у него, принимает нетривиальные решения, ставящие в тупик нападение соперников. Не. Хорошие игроки. Нужно брать.
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Старикан
1591874268
Пока что всё вилами на воде!
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serhio80
1591878030
ну так то цена копеечная, на трансферы сумма полюбому выделена. мыж не гинеровцы чтобы в аренду бесплатную клянчить)
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vka1970
1591878076
А на фиг двоих, когда нам и одного достаточно.Не будут же сразу 2-е на правом фланге выступать ? )))
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