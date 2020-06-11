Bolavip: бразильские защитники Гомес и Пикачу – в списке трансферных целей «Спартака»

«Спартак» ищет в Бразилии вариант усиления правого фланга обороны, сообщает Bolavip.
По информации источника, в сферу интересов московского клуба входят защитники Гуга Гомес («Атлетико Минейро») и Яго Пикачу («Васко да Гама»).
- Гомесу – 21 год. Его рыночная стоимость оценивается в 1,6 миллиона евро.
- Пикачу – 28 лет. Его рыночная стоимость оценивается в 1,7 миллиона евро.
- Оба фулбека ранее за пределами Бразилии не играли.
Источник: Bolavip
Бразильский ресурс о футболе. Аудитория в Facebook превышает 300 тысяч человек. В мае источник сообщал об интересе ЦСКА к защитнику "Крузейро" Кака.