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    Metaratings: «Рубин» и «Сочи» – претенденты на Деспотовича

    Два клуба РПЛ хотели бы заполучить форварда Джордже Деспотовича, информирует Metaratings. Речь идет о «Сочи» и «Рубине». Предложение контракта сербу будет зависеть в том числе оттого, смогут ли команды сохранить место в высшем дивизионе.

    От идеи подписать Деспотовича отказался «Ростов», поскольку не хочет удовлетворять финансовые требования форварда.

    • 1 июня Деспотович покинул «Оренбург».
    • На рынке нападающий оценивается в 2,2 миллиона евро.
    • До РПЛ Деспотович выступал в Казахстане.

    Источник: Metaratings

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