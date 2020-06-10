Metaratings: «Рубин» и «Сочи» – претенденты на Деспотовича

Два клуба РПЛ хотели бы заполучить форварда Джордже Деспотовича, информирует Metaratings. Речь идет о «Сочи» и «Рубине». Предложение контракта сербу будет зависеть в том числе оттого, смогут ли команды сохранить место в высшем дивизионе.

От идеи подписать Деспотовича отказался «Ростов», поскольку не хочет удовлетворять финансовые требования форварда.