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    Арустамян: «Вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА все еще очень высока»

    Комментатор «Матч ТВ» и инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход Вагнера Лава в ЦСКА.

    Вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА все еще очень высока. По моей информации, остались только подписи в контракте. Вероятно, их отложили на уровне высшего руководства клуба.

    До этого буквально все говорило о том, что переход состоится:

    1. Вагнер в пятницу расторг контракт с «Коринтиансом»;

    2. Регулярные конкретные новости (не просто слухи) из Бразилии;

    3. Анонс агента;

    4. Договоренность Вагнера со своим новым клубом – не будь ее, Вагнер не разрывал бы так резко отношения с «Коринтиансом», имея еще действующий контракт и приличную зарплату (так просто не бывает, тем более в нынешнее непредсказуемое время)

    Что очевидно точно: трансфер не оформлен не потому, что Вагнера не заявить на оставшиеся восемь туров. В ЦСКА работают суперпрофессиональные люди, чтобы понимать: это было нереально.

    Трансфер на паузе на данный момент, это очевидно. Почему? Причины, видимо, крайне веские, но я их все еще не вижу и не знаю.

    Остается только ждать», – заявил Нобель.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.
    • Ожидалось, что 8-9 июня игрок сообщит о возвращении в Россию.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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