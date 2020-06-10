Арустамян: «Вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА все еще очень высока»

Комментатор «Матч ТВ» и инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход Вагнера Лава в ЦСКА.
Вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА все еще очень высока. По моей информации, остались только подписи в контракте. Вероятно, их отложили на уровне высшего руководства клуба.
До этого буквально все говорило о том, что переход состоится:
1. Вагнер в пятницу расторг контракт с «Коринтиансом»;
2. Регулярные конкретные новости (не просто слухи) из Бразилии;
3. Анонс агента;
4. Договоренность Вагнера со своим новым клубом – не будь ее, Вагнер не разрывал бы так резко отношения с «Коринтиансом», имея еще действующий контракт и приличную зарплату (так просто не бывает, тем более в нынешнее непредсказуемое время)
Что очевидно точно: трансфер не оформлен не потому, что Вагнера не заявить на оставшиеся восемь туров. В ЦСКА работают суперпрофессиональные люди, чтобы понимать: это было нереально.
Трансфер на паузе на данный момент, это очевидно. Почему? Причины, видимо, крайне веские, но я их все еще не вижу и не знаю.
Остается только ждать», – заявил Нобель.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
- В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.
- Ожидалось, что 8-9 июня игрок сообщит о возвращении в Россию.