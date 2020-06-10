Арустамян: «Вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА все еще очень высока»

Комментатор «Матч ТВ» и инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход Вагнера Лава в ЦСКА.

Вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА все еще очень высока. По моей информации, остались только подписи в контракте. Вероятно, их отложили на уровне высшего руководства клуба.

До этого буквально все говорило о том, что переход состоится:

1. Вагнер в пятницу расторг контракт с «Коринтиансом»;

2. Регулярные конкретные новости (не просто слухи) из Бразилии;

3. Анонс агента;

4. Договоренность Вагнера со своим новым клубом – не будь ее, Вагнер не разрывал бы так резко отношения с «Коринтиансом», имея еще действующий контракт и приличную зарплату (так просто не бывает, тем более в нынешнее непредсказуемое время)

Что очевидно точно: трансфер не оформлен не потому, что Вагнера не заявить на оставшиеся восемь туров. В ЦСКА работают суперпрофессиональные люди, чтобы понимать: это было нереально.

Трансфер на паузе на данный момент, это очевидно. Почему? Причины, видимо, крайне веские, но я их все еще не вижу и не знаю.

Остается только ждать», – заявил Нобель.