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  • Арустамян: «Вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА все еще очень высока»

Арустамян: «Вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА все еще очень высока»

10 июня 2020, 12:24
2

Комментатор «Матч ТВ» и инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход Вагнера Лава в ЦСКА.

Вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА все еще очень высока. По моей информации, остались только подписи в контракте. Вероятно, их отложили на уровне высшего руководства клуба.

До этого буквально все говорило о том, что переход состоится:

1. Вагнер в пятницу расторг контракт с «Коринтиансом»;

2. Регулярные конкретные новости (не просто слухи) из Бразилии;

3. Анонс агента;

4. Договоренность Вагнера со своим новым клубом – не будь ее, Вагнер не разрывал бы так резко отношения с «Коринтиансом», имея еще действующий контракт и приличную зарплату (так просто не бывает, тем более в нынешнее непредсказуемое время)

Что очевидно точно: трансфер не оформлен не потому, что Вагнера не заявить на оставшиеся восемь туров. В ЦСКА работают суперпрофессиональные люди, чтобы понимать: это было нереально.

Трансфер на паузе на данный момент, это очевидно. Почему? Причины, видимо, крайне веские, но я их все еще не вижу и не знаю.

Остается только ждать», – заявил Нобель.

  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.
  • Ожидалось, что 8-9 июня игрок сообщит о возвращении в Россию.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Коринтианс ЦСКА Вагнер Лав Арустамян Нобель
Комментарии (2)
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vladimir-7
1591788572
Объективную информацию всегда публикует Н.Арустамян, ему доверяем. Нужно подождать, подождем. Что слышно о возвращении в ЦСКА С.Думбия? Может быть это не рассматривается?
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кто там
1591809198
Вагнер слишком хорош для терпил пидоров нынешних болел которые тут обосновались. Для них Чалов зе бест, который к концу сезона все 60 млн стоить будет, потом подтянется Жемалетдинов для которого польская лига настолько скучно что он там не забивает и не играет и будет супер связка разящая защиту соперника на повал.. от смеха. А потом их гынер продаст в Реал/Барсу по сотке за каждого и.. проснутся.. хотя читая местных болел ******** они будут до конца в это верить)
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