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    «Ливерпуль» может продлить контракт с Вейналдумом до 2024 года

    «Ливерпуль» надеется продлить контракт с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом, пишет The Guardian.

    Первый раунд переговоров с игроком прошел успешно, клуб готов обеспечить требования голландца по зарплате. Действующее соглашение футболиста истекает в 2021 году, новое будет рассчитано до 2024 или 2025 года. Сам игрок хотел бы получить гарантии того, что он останется одним из ключевых фигур в команде.

    Вейналдум в этом сезоне провел в АПЛ 28 матчей, отметившись тремя голами.

    • Сезон в АПЛ возобновится 17 июня. В турнире осталось провести восемь туров.
    • Ливерпуль» лидирует в чемпионате с 25-очковым отрывом.

    Источник: The Guardian

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