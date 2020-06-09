«Ливерпуль» может продлить контракт с Вейналдумом до 2024 года

«Ливерпуль» надеется продлить контракт с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом, пишет The Guardian.

Первый раунд переговоров с игроком прошел успешно, клуб готов обеспечить требования голландца по зарплате. Действующее соглашение футболиста истекает в 2021 году, новое будет рассчитано до 2024 или 2025 года. Сам игрок хотел бы получить гарантии того, что он останется одним из ключевых фигур в команде.

Вейналдум в этом сезоне провел в АПЛ 28 матчей, отметившись тремя голами.