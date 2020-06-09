«Ливерпуль» может продлить контракт с Вейналдумом до 2024 года

«Ливерпуль» надеется продлить контракт с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом, пишет The Guardian.
Первый раунд переговоров с игроком прошел успешно, клуб готов обеспечить требования голландца по зарплате. Действующее соглашение футболиста истекает в 2021 году, новое будет рассчитано до 2024 или 2025 года. Сам игрок хотел бы получить гарантии того, что он останется одним из ключевых фигур в команде.
Вейналдум в этом сезоне провел в АПЛ 28 матчей, отметившись тремя голами.
- Сезон в АПЛ возобновится 17 июня. В турнире осталось провести восемь туров.
- Ливерпуль» лидирует в чемпионате с 25-очковым отрывом.
Источник: The Guardian