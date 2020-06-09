«Спартак» объявил об уходе Шишкина, Дьякова и еще 7 игроков

Девять футболистов московского «Спартака» покидают клуб.

«Хотим поблагодарить за игру и работу на тренировках игроков, которые покидают клуб. Это воспитанник академии «Спартака» Петр Володкин, капитан дубля в завершеном сезоне Максим Калачевский, игроки молодежного состава — Артем Горбулин, Никита Мирошниченко и Альберт Хабиров, а также опытные футболисты «Спартака-2» — Николай Тюнин, Виталий Дьяков и Роман Шишкин.

Не будет продлено соглашение и с португальским форвардом Идрисой Самбу. Мы еще раз всех благодарим и желаем успехов!» – сообщает пресс-служба московского клуба в твиттере.

Шишкин провел в этом сезоне ФНЛ 20 матчей, забив один гол.

Дьяков сыграл в текущем сезоне два матча, отметившись одним забитым мячом.