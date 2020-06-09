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«Спартак» объявил об уходе Шишкина, Дьякова и еще 7 игроков

9 июня 2020, 18:22
3

Девять футболистов московского «Спартака» покидают клуб.

«Хотим поблагодарить за игру и работу на тренировках игроков, которые покидают клуб. Это воспитанник академии «Спартака» Петр Володкин, капитан дубля в завершеном сезоне Максим Калачевский, игроки молодежного состава — Артем Горбулин, Никита Мирошниченко и Альберт Хабиров, а также опытные футболисты «Спартака-2» — Николай Тюнин, Виталий Дьяков и Роман Шишкин.

Не будет продлено соглашение и с португальским форвардом Идрисой Самбу. Мы еще раз всех благодарим и желаем успехов!» – сообщает пресс-служба московского клуба в твиттере.

  • Шишкин провел в этом сезоне ФНЛ 20 матчей, забив один гол.
  • Дьяков сыграл в текущем сезоне два матча, отметившись одним забитым мячом.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер молодежной команды «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Спартак-2 Шишкин Роман Дьяков Виталий
Комментарии (3)
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BRO_football
1591725764
Не понравилось руководству Спартака. что Рылы-2 по итогам сезона могли бы вылететь в ПФЛ, если не эпидемия коронавируса, и в связи с этим устроили массовую чистку в клубе.
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DOCTOR PENALTY
1591733571
Цорн херачит и оптом, и в розницу. Вот вам и свои воспитанники. Макса Калачевского зря отдают, перспективный игрочок.
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Lilipyt
1591736512
У Спартака столько талантливых футболистов же, которые на голову выше молодежки. Зачем же их включать команду, пусть идут дальше, за учебу в академии уже не платят же. Одни убытки от них.
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