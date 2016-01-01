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    «Спартак» объявил об уходе Шишкина, Дьякова и еще 7 игроков

    Девять футболистов московского «Спартака» покидают клуб.

    «Хотим поблагодарить за игру и работу на тренировках игроков, которые покидают клуб. Это воспитанник академии «Спартака» Петр Володкин, капитан дубля в завершеном сезоне Максим Калачевский, игроки молодежного состава — Артем Горбулин, Никита Мирошниченко и Альберт Хабиров, а также опытные футболисты «Спартака-2» — Николай Тюнин, Виталий Дьяков и Роман Шишкин.

    Не будет продлено соглашение и с португальским форвардом Идрисой Самбу. Мы еще раз всех благодарим и желаем успехов!» – сообщает пресс-служба московского клуба в твиттере.

    • Шишкин провел в этом сезоне ФНЛ 20 матчей, забив один гол.
    • Дьяков сыграл в текущем сезоне два матча, отметившись одним забитым мячом.

    Источник: твиттер молодежной команды «Спартака»

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7813

      BRO_football 36 секунд назад

      Не понравилось руководству Спартака. что Рылы-2 по итогам сезона могли бы вылететь в ПФЛ, если не эпидемия коронавируса, и в связи с этим устроили массовую чистку в клубе.

      0
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      Рейтинг: +8

      cavo79 1 час назад

      Спорт вернулся, а с ним и лучшие профессиональные прогнозы от - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: -52

      Фанат Рубина 1 час назад

      эх легенда Идрисса Самба, а как ам Тьерно Тиууб поживает, люди которых спартак брал чтобы продать за десятки миллионов евро по примеру португальских клубов))))))

      2
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      Рейтинг: +398

      Puddle 1 час назад

      гыгыгы. испугались расформирования. А Федаун пусть уже идет открывать ОКВЭДы на торговлю банными вениками и услуг солярия дя зулусиков

      -2
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      Рейтинг: +5

      genokl 1 час назад


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      Рейтинг: +2716

      alarm 2 часа назад

      разбегаются рылы из тарасовки! поздравляем со спасением карьеры!

      -1
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      Рейтинг: -87

      Аденн > alarm 1 час назад

      зато у вас вонючек и разбегаться некому. бу-га-га Своих никого нет, одни халявщики-варяги, срубят бабла, обрастут жирком и на покой.. бу-га-га

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