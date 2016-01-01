«Спартак» объявил об уходе Шишкина, Дьякова и еще 7 игроков

Не понравилось руководству Спартака. что Рылы-2 по итогам сезона могли бы вылететь в ПФЛ, если не эпидемия коронавируса, и в связи с этим устроили массовую чистку в клубе.
Девять футболистов московского «Спартака» покидают клуб.
«Хотим поблагодарить за игру и работу на тренировках игроков, которые покидают клуб. Это воспитанник академии «Спартака» Петр Володкин, капитан дубля в завершеном сезоне Максим Калачевский, игроки молодежного состава — Артем Горбулин, Никита Мирошниченко и Альберт Хабиров, а также опытные футболисты «Спартака-2» — Николай Тюнин, Виталий Дьяков и Роман Шишкин.
Не будет продлено соглашение и с португальским форвардом Идрисой Самбу. Мы еще раз всех благодарим и желаем успехов!» – сообщает пресс-служба московского клуба в твиттере.
- Шишкин провел в этом сезоне ФНЛ 20 матчей, забив один гол.
- Дьяков сыграл в текущем сезоне два матча, отметившись одним забитым мячом.
А также опытные футболисты «Спартака-2» — Николай Тюнин, Виталий Дьяков и Роман Шишкин. Не будет продлено соглашение и с португальским форвардом Идрисой Самбу Мы еще раз всех благодарим и желаем успехов! pic.twitter.com/EClwOcenpM— «Спартак» молодeжный (@fcsm_youth) 9 июня 2020 г.