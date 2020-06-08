Ларссон: «Будем биться за «Спартак» изо всех сил»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон дал интервью во время подготовки к возобновлению РПЛ. По словам шведа, он еще не в лучшей форме.

«Чувствую себя хорошо, но готов еще не на 100 процентов. Играть могу, с нетерпением жду возобновления сезона.

Конечно, «Спартак» постарается попасть в еврокубки. Будем биться за клуб изо всех сил», – заверил футболист.

Москвичи в таблице идут восьмыми.

Швед пополнил «Спартак» прошлым летом.

Возобновление РПЛ намечено на 19 июня.