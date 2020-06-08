Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон дал интервью во время подготовки к возобновлению РПЛ. По словам шведа, он еще не в лучшей форме.
«Чувствую себя хорошо, но готов еще не на 100 процентов. Играть могу, с нетерпением жду возобновления сезона.
Конечно, «Спартак» постарается попасть в еврокубки. Будем биться за клуб изо всех сил», – заверил футболист.
- Москвичи в таблице идут восьмыми.
- Швед пополнил «Спартак» прошлым летом.
- Возобновление РПЛ намечено на 19 июня.
Джордан Ларссон: «Будем биться за «Спартак» изо всех сил»Форвард красно-белых рассказал нашей пресс-службе:как работал во время паузы в чемпионатеоб условиях на базе в Тарасовкео целях на остаток сезона.#КрасноБелыеСборы #Ларссон pic.twitter.com/LjC2w0KG3s— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 8, 2020