Ларссон: «Будем биться за «Спартак» изо всех сил»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон дал интервью во время подготовки к возобновлению РПЛ. По словам шведа, он еще не в лучшей форме.
«Чувствую себя хорошо, но готов еще не на 100 процентов. Играть могу, с нетерпением жду возобновления сезона.
Конечно, «Спартак» постарается попасть в еврокубки. Будем биться за клуб изо всех сил», – заверил футболист.
- Москвичи в таблице идут восьмыми.
- Швед пополнил «Спартак» прошлым летом.
- Возобновление РПЛ намечено на 19 июня.
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Источник: твиттер «Спартака»