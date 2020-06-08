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    Ларссон: «Будем биться за «Спартак» изо всех сил»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон дал интервью во время подготовки к возобновлению РПЛ. По словам шведа, он еще не в лучшей форме.

    «Чувствую себя хорошо, но готов еще не на 100 процентов. Играть могу, с нетерпением жду возобновления сезона.

    Конечно, «Спартак» постарается попасть в еврокубки. Будем биться за клуб изо всех сил», – заверил футболист.

    • Москвичи в таблице идут восьмыми.
    • Швед пополнил «Спартак» прошлым летом.
    • Возобновление РПЛ намечено на 19 июня.

    Источник: твиттер «Спартака»

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