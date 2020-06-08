Месси и Семеду вернулись к тренировкам в общей группе

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, лучший игрок мирового футбола последних 11 лет, вернулся к тренировкам в общей группе. Фото доступно ниже.

Также к работе приступил защитник Нельсон Семеду, который вскоре может перейти в «Манчестер Сити».