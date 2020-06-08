Месси и Семеду вернулись к тренировкам в общей группе

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, лучший игрок мирового футбола последних 11 лет, вернулся к тренировкам в общей группе. Фото доступно ниже.
Также к работе приступил защитник Нельсон Семеду, который вскоре может перейти в «Манчестер Сити».
- В текущем сезоне Месси забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 матче.
- Аргентинец на прошлой неделе тренировался индивидуально из-за легкого повреждения правого квадрицепса.
- Ближайший матч «Барса» проведет 13 июня. Соперник – «Мальорка».
Источник: твиттер «Барселоны»