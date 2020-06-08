Месси – лучший игрок последних 11 лет по голам, ассистам и еще семи показателям

Посчитаны статистические показатели Лионеля Месси за последние 11 лет. Оказалось, что он является лучшим футболистом мира с 2009 года по девяти показателям. За этот период у него больше всех:
– голов;
– результативных пасов;
– созданных голевых моментов;
– обводок;
– голов со штрафных;
– голов из-за пределов штрафной;
– «Золотых мячей»;
– «Золотых бутс»;
– наград лучшему игроку года от ФИФА.
- Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
- Аргентинец лидирует в списке бомбардиров текущего сезона Примеры.
- «Барселона» лидирует в текущем чемпионате Испании.
Источник: твиттер FootballFunnys