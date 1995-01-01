Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Месси – лучший игрок последних 11 лет по голам, ассистам и еще семи показателям

    Посчитаны статистические показатели Лионеля Месси за последние 11 лет. Оказалось, что он является лучшим футболистом мира с 2009 года по девяти показателям. За этот период у него больше всех:

    – голов;

    – результативных пасов;

    – созданных голевых моментов;

    – обводок;

    – голов со штрафных;

    – голов из-за пределов штрафной;

    – «Золотых мячей»;

    – «Золотых бутс»;

    – наград лучшему игроку года от ФИФА.

    • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
    • Аргентинец лидирует в списке бомбардиров текущего сезона Примеры.
    • «Барселона» лидирует в текущем чемпионате Испании.

    Источник: твиттер FootballFunnys

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:32
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76869
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru