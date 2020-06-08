Месси – лучший игрок последних 11 лет по голам, ассистам и еще семи показателям

Посчитаны статистические показатели Лионеля Месси за последние 11 лет. Оказалось, что он является лучшим футболистом мира с 2009 года по девяти показателям. За этот период у него больше всех:

– голов;

– результативных пасов;

– созданных голевых моментов;

– обводок;

– голов со штрафных;

– голов из-за пределов штрафной;

– «Золотых мячей»;

– «Золотых бутс»;

– наград лучшему игроку года от ФИФА.