Азмун побывал на водной прогулке в Санкт-Петербурге

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун показал, как проводит свободное время.
Иранец выложил в инстаграме фотографию с яхты во время водной прогулки в Санкт-Петербурге.
«Мое настроение», – подписал снимок футболист.
- В феврале 2019 года «Зенит» купил Азмуна у «Рубина» за 12 миллионов евро.
- В активе форварда 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
- Рыночная стоимость игрока – 14,5 миллиона евро.
- Интерес к нему проявляют «Арсенал», «Наполи» и «Милан».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Сердара Азмуна