Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Широков – о Вагнере Лаве: «Самый крутой легионер ЦСКА. Игнашевич из пушки в него бил, он укрощал любой мяч»

    Экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал возможное возвращение бразильского форварда Вагнера Лава в московский клуб.

    «Я успел поиграть против Вагнера. Он самый крутой легионер в истории ЦСКА. Хорошо открывается, принимает мяч. Игнашевич из пушки в него бил, он укрощал любой мяч.

    Вагнер и сейчас принесет пользу. Сколько он был в ЦСКА, все сезоны отыграл на высшем уровне. Это огромный плюс для Чалова — тренироваться и играть с Вагнером. Почему Чалов будет нервничать? Он хорошо будет играть вместе с Вагнером. Если бразилец будет делать результат, то никто не будет смотреть на то, что он плохо тренируется», – высказал мнение Широков.

    Ранее стало известно, что Вагнер Лав с большой доле вероятности вернется в ЦСКА. В понедельник бразилец должен объявить о своем переходе.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с футболистом по обоюдному согласию сторон.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16956

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Чалова приход Лава встряхнёт, а для Шкурина это просто Академия.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76858
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru