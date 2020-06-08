Широков – о Вагнере Лаве: «Самый крутой легионер ЦСКА. Игнашевич из пушки в него бил, он укрощал любой мяч»

Экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал возможное возвращение бразильского форварда Вагнера Лава в московский клуб.

«Я успел поиграть против Вагнера. Он самый крутой легионер в истории ЦСКА. Хорошо открывается, принимает мяч. Игнашевич из пушки в него бил, он укрощал любой мяч.

Вагнер и сейчас принесет пользу. Сколько он был в ЦСКА, все сезоны отыграл на высшем уровне. Это огромный плюс для Чалова — тренироваться и играть с Вагнером. Почему Чалов будет нервничать? Он хорошо будет играть вместе с Вагнером. Если бразилец будет делать результат, то никто не будет смотреть на то, что он плохо тренируется», – высказал мнение Широков.

Ранее стало известно, что Вагнер Лав с большой доле вероятности вернется в ЦСКА. В понедельник бразилец должен объявить о своем переходе.