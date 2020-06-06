Малком счастлив вернуться к тренировкам с «Зенитом»

Вингер «Зенита» Малком поделился эмоциями в связи с возобновлением тренировочного процесса.

«Посмотрите на счастье тех, кто вернулся делать то, что любит больше всего», – написал бразилец в инстаграме, прикрепив свое фото.

Прошлым летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

23-летний футболист пропустил полгода из-за травмы.

В составе петербургской команды он пока провел только шесть матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.