Малком счастлив вернуться к тренировкам с «Зенитом»

Вингер «Зенита» Малком поделился эмоциями в связи с возобновлением тренировочного процесса.
«Посмотрите на счастье тех, кто вернулся делать то, что любит больше всего», – написал бразилец в инстаграме, прикрепив свое фото.
- Прошлым летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
- 23-летний футболист пропустил полгода из-за травмы.
- В составе петербургской команды он пока провел только шесть матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Малкома