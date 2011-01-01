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    Журналист Скира: Хакими продлит контракт с «Реалом» до 2025 года

    Фланговый защитник Ашраф Хакими договорился о заключении нового контракта с «Реалом».

    По информации журналиста Николо Скиры, стороны продлят соглашение до лета 2025 года.

    Действующий договор между игроком и мадридским клубом истекает в 2022 году.

    По окончании сезона Хакими покинет дортмундскую «Боруссию», за которую выступает с 2018 года на правах аренды, и вернется в «Реал».

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (71,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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