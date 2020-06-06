Журналист Скира: Хакими продлит контракт с «Реалом» до 2025 года

Фланговый защитник Ашраф Хакими договорился о заключении нового контракта с «Реалом».

По информации журналиста Николо Скиры, стороны продлят соглашение до лета 2025 года.

Действующий договор между игроком и мадридским клубом истекает в 2022 году.

По окончании сезона Хакими покинет дортмундскую «Боруссию», за которую выступает с 2018 года на правах аренды, и вернется в «Реал».