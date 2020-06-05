Отступные за Адамова – 20 миллионов. Им интересуется «Локомотив»

В контракте вратаря «Краснодара» Дениса Адамова прописаны отступные в размере 20 миллионов евро. Есть информация, что игроком интересуется «Локомотив».
«Краснодар» не планирует отпускать Адамова и готовится привлечь его на следующий сезон к работе с первой командой, пишет Metaratings.
- Рыночная стоимость воспитанника «Краснодара» – 400 тысяч евро.
- Единственный матч за основу южан Адамов провел в сентябре 2017 года в Кубке России.
- «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
Источник: Metaratings
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