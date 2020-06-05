Отступные за Адамова – 20 миллионов. Им интересуется «Локомотив»

В контракте вратаря «Краснодара» Дениса Адамова прописаны отступные в размере 20 миллионов евро. Есть информация, что игроком интересуется «Локомотив».

«Краснодар» не планирует отпускать Адамова и готовится привлечь его на следующий сезон к работе с первой командой, пишет Metaratings.