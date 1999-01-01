Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Отступные за Адамова – 20 миллионов. Им интересуется «Локомотив»

    В контракте вратаря «Краснодара» Дениса Адамова прописаны отступные в размере 20 миллионов евро. Есть информация, что игроком интересуется «Локомотив».

    «Краснодар» не планирует отпускать Адамова и готовится привлечь его на следующий сезон к работе с первой командой, пишет Metaratings.

    • Рыночная стоимость воспитанника «Краснодара» – 400 тысяч евро.
    • Единственный матч за основу южан Адамов провел в сентябре 2017 года в Кубке России.
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: Metaratings

    Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:45
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2178

      absent32 58 минут назад

      своих надо воспитывать, раз выбрали вектор развития молодежи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      GreyDM 2 часа назад

      краснодар-красавчеГи! знают,как свою молодёжь от полирования лавки уберечь...в Локо вряд ли бы он Гилю подвинул.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3975

      Рубинище 2 часа назад

      Кто бы сомневался. Галицкий умеет хотелку успокаивать.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76836
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru