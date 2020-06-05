Игроки «Бешикташа» встали на колено и почтили память Флойда

«Бешикташ» почтила память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Пресс-служба клуба выпустила видео, в котором футболисты стамбульского клуба встали на одно колено в центре домашнего стадиона, образовав буквы G и F – инициалы Джорджа Флойда.

«Мы выступаем за справедливость. Жизни темнокожих важны», – подписан пост.

Также турецкий клуб выложил видео с названием «Черные + белые = «Бешикташ», в котором показаны известные игроки разных лет.

Флойд погиб 25 мая после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.

В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.

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