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    Семин опроверг возможное возвращение в киевское «Динамо»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин отреагировал на слухи о возможном возвращении в киевское «Динамо».

    Ранее сайт «Динамо Киев от Шурика» сообщил, что 73-летний российский специалист – один из главных кандидатов на пост тренера в украинской команде.

    Однако сам Семин не подтвердил данную информацию.

    «Ко мне по этому поводу никто не обращался», – сказал тренер.

    • Семин возглавлял киевское «Динамо» с декабря 2007-го по май 2009-го, а также с декабря 2010-го по сентябрь 2012-го года.
    • С командой он выиграл по разу чемпионство и Суперкубок Украины.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2614

      playsh 28 минут назад

      Ехать работать в термитник,где ненависть к твоей Родине выше крыши,это верх цинизма и тупости.А у Палыча с головой всё в порядке.

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