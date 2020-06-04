Семин опроверг возможное возвращение в киевское «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин отреагировал на слухи о возможном возвращении в киевское «Динамо».
Ранее сайт «Динамо Киев от Шурика» сообщил, что 73-летний российский специалист – один из главных кандидатов на пост тренера в украинской команде.
Однако сам Семин не подтвердил данную информацию.
«Ко мне по этому поводу никто не обращался», – сказал тренер.
- Семин возглавлял киевское «Динамо» с декабря 2007-го по май 2009-го, а также с декабря 2010-го по сентябрь 2012-го года.
- С командой он выиграл по разу чемпионство и Суперкубок Украины.
Источник: «Чемпионат»