Лукаку назвал тупыми ублюдками бельгийскую газету. Она написала лозунг «Жизни фиолетовых важны», имея в виду «Андерлехт»

очень даже, лучше порадуйся,что вас приютили, да платят самым "достойным" крупные деньги
жду, что скажет Стерлинг на сей тему
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку раскритиковал бельгийское издание Het Nieuwsblad, которое изменило лозунг «Жизни черных важны» на «Жизни фиолетовых важны». Газета имела в виду «Андерлехт».
Издание разместило шуточное изображение, на котором президент «Андерлехта» Воутер Ванденхойт душит ногой недавно уволенного спортивного директора клуба Майкла Вершурена.
«Газета думает, что это смешно. Вы кучка тупых ублюдков», – написал Лукаку в инстаграме.
- Лозунг «Жизни черных важны» появился после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержал полицейский и коленом держал шею.
- На этой неделе в США проходят массовые беспорядки в связи со смертью Флойда.
- Лукаку – бельгиец конголезского происхождения.