Лукаку назвал тупыми ублюдками бельгийскую газету. Она написала лозунг «Жизни фиолетовых важны», имея в виду «Андерлехт»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку раскритиковал бельгийское издание Het Nieuwsblad, которое изменило лозунг «Жизни черных важны» на «Жизни фиолетовых важны». Газета имела в виду «Андерлехт».
Издание разместило шуточное изображение, на котором президент «Андерлехта» Воутер Ванденхойт душит ногой недавно уволенного спортивного директора клуба Майкла Вершурена.
«Газета думает, что это смешно. Вы кучка тупых ублюдков», – написал Лукаку в инстаграме.
- Лозунг «Жизни черных важны» появился после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержал полицейский и коленом держал шею.
- На этой неделе в США проходят массовые беспорядки в связи со смертью Флойда.
- Лукаку – бельгиец конголезского происхождения.
Источник: инстаграм Ромелу Лукаку