Лукаку назвал тупыми ублюдками бельгийскую газету. Она написала лозунг «Жизни фиолетовых важны», имея в виду «Андерлехт»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку раскритиковал бельгийское издание Het Nieuwsblad, которое изменило лозунг «Жизни черных важны» на «Жизни фиолетовых важны». Газета имела в виду «Андерлехт».

Издание разместило шуточное изображение, на котором президент «Андерлехта» Воутер Ванденхойт душит ногой недавно уволенного спортивного директора клуба Майкла Вершурена.

«Газета думает, что это смешно. Вы кучка тупых ублюдков», – написал Лукаку в инстаграме.