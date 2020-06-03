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    Лукаку назвал тупыми ублюдками бельгийскую газету. Она написала лозунг «Жизни фиолетовых важны», имея в виду «Андерлехт»

    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку раскритиковал бельгийское издание Het Nieuwsblad, которое изменило лозунг «Жизни черных важны» на «Жизни фиолетовых важны». Газета имела в виду «Андерлехт».

    Издание разместило шуточное изображение, на котором президент «Андерлехта» Воутер Ванденхойт душит ногой недавно уволенного спортивного директора клуба Майкла Вершурена.

    «Газета думает, что это смешно. Вы кучка тупых ублюдков», – написал Лукаку в инстаграме.

    • Лозунг «Жизни черных важны» появился после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержал полицейский и коленом держал шею.
    • На этой неделе в США проходят массовые беспорядки в связи со смертью Флойда.
    • Лукаку – бельгиец конголезского происхождения.

    Источник: инстаграм Ромелу Лукаку

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    03.06.2020 22:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +544

      elessar arnor 3 минуты назад

      очень даже, лучше порадуйся,что вас приютили, да платят самым "достойным" крупные деньги

      жду, что скажет Стерлинг на сей тему

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