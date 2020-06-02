«У нас все в порядке». В «Оренбурге» отреагировали на информацию о возможном банкротстве

Пресс-служба «Оренбурга» прокомментировала информацию о предложении футболистам о снижении зарплат на фоне возможного банкротства клуба.
«С удивлением прочитали в ряде изданий негативную информацию о нашем клубе. У нас все в порядке, в плановом режиме готовимся к возобновлению чемпионата, в команде хорошая атмосфера, будем бороться за сохранение прописки в Премьер-лиге», — сообщили в пресс-службе «Оренбурга».
- По информации «Чемпионата», руководство «Оренбурга» предложило футболистам пересмотреть условия действующих соглашений с понижением зарплаты на 30 процентов. Оренбургский клуб объяснил необходимость сокращения зарплат возможным банкротством. Игроки пока не согласились подписать обновленные контракты.
- «Оренбург» по итогам 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»