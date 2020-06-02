Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    «У нас все в порядке». В «Оренбурге» отреагировали на информацию о возможном банкротстве

    Пресс-служба «Оренбурга» прокомментировала информацию о предложении футболистам о снижении зарплат на фоне возможного банкротства клуба.

    «С удивлением прочитали в ряде изданий негативную информацию о нашем клубе. У нас все в порядке, в плановом режиме готовимся к возобновлению чемпионата, в команде хорошая атмосфера, будем бороться за сохранение прописки в Премьер-лиге», — сообщили в пресс-службе «Оренбурга».

    • По информации «Чемпионата», руководство «Оренбурга» предложило футболистам пересмотреть условия действующих соглашений с понижением зарплаты на 30 процентов. Оренбургский клуб объяснил необходимость сокращения зарплат возможным банкротством. Игроки пока не согласились подписать обновленные контракты.
    • «Оренбург» по итогам 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76808
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru