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    «Чемпионат»: «Оренбург» попросил игроков снизить зарплаты на 30% из-за возможного банкротства

    По информации «Чемпионата», руководство «Оренбурга» предложило футболистам пересмотреть условия действующих соглашений с понижением зарплаты на 30 процентов.

    Оренбургский клуб объясняет необходимость сокращения зарплат возможным банкротством. Игроки пока не согласились подписать обновленные контракты.

    • «Оренбург» по итогам 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

    «Оренбург» объявил об уходе Довбни и Деспотовича. Серб может пополнить «Ростов»

    «Оренбург» сменил президента клуба

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +814

      Play 32 минуты назад

      Да какое банкротство, газпром не допустит, чтобы Зенит терял гарантированные 6 очков в сезоне.

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