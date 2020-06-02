«Чемпионат»: «Оренбург» попросил игроков снизить зарплаты на 30% из-за возможного банкротства

По информации «Чемпионата», руководство «Оренбурга» предложило футболистам пересмотреть условия действующих соглашений с понижением зарплаты на 30 процентов.

Оренбургский клуб объясняет необходимость сокращения зарплат возможным банкротством. Игроки пока не согласились подписать обновленные контракты.

«Оренбург» по итогам 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Оренбург» объявил об уходе Довбни и Деспотовича. Серб может пополнить «Ростов»

«Оренбург» сменил президента клуба