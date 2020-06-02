Бергкамп – об Анри: «Одно время Тьерри был лучшим в мире, поэтому с ним было легко играть»

Экс-нападающий «Арсенала» Деннис Бергкамп вспомнил об игре вместе с Тьерри Анри.

«Во времена моей карьеры были такие футболисты, которые могли убить интригу в матчах... Райт был одним из таких форвардов, Анелька тоже. Но Анри был, возможно, лучшим игроком в этой роли, что я когда-либо видел.

С ним было очень легко работать в дуэте, потому что он мог быть лучшим на каждом уровне. Одно время Анри был лучшим в мире, поэтому с ним было легко играть», – вспомнил Бергкамп.