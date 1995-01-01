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    Бергкамп – об Анри: «Одно время Тьерри был лучшим в мире, поэтому с ним было легко играть»

    Экс-нападающий «Арсенала» Деннис Бергкамп вспомнил об игре вместе с Тьерри Анри.

    «Во времена моей карьеры были такие футболисты, которые могли убить интригу в матчах... Райт был одним из таких форвардов, Анелька тоже. Но Анри был, возможно, лучшим игроком в этой роли, что я когда-либо видел.

    С ним было очень легко работать в дуэте, потому что он мог быть лучшим на каждом уровне. Одно время Анри был лучшим в мире, поэтому с ним было легко играть», – вспомнил Бергкамп.

    • Бергкамп выступал за лондонский клуб с 1995 по 2006 год.
    • Он трижды выигрывал чемпионат Англии и по четыре раза Кубок и Суперкубок Англии.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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