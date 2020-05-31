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    «Шахтер» – «Динамо»: судьей матча впервые будет женщина и впервые будет VAR

    В 17:00 по Москве начнется матч второго тура второго этапа УПЛ между «Шахтером» и «Динамо». Впервые встречу этих команд обслужит женщина – Екатерина Монзуль.

    Впервые на матче «Шахтера» и «Динамо» будет работать система видеоповторов. Она действует в УПЛ с текущего сезона.

    • «Шахтер» лидирует в таблице, «Динамо» отстает на десять очков.
    • На первом этапе чемпионата команды провели между собой два матча и забили на двоих один гол.
    • «Динамо» последний раз побеждало «Шахтер» в УПЛ в гостях в 2018 году (1:0).

    Источник: УПЛ

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    31.05.2020 16:32
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