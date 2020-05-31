Шахтер - Динамо

|14 тур
|10 ноября, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|1:0
|Динамо
|3 тур
|10 августа, суббота
|17:00
|Динамо
|1:2
|Шахтер
|14 тур
|10 ноября, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|1:0
|Динамо
|3 тур
|10 августа, суббота
|17:00
|Динамо
|1:2
|Шахтер
|13 тур
|22 октября, воскресенье
|19:30
|Динамо
|0:0
|Шахтер
|2 тур
|22 июля, суббота
|19:30
|Шахтер
|0:1
|Динамо
|18 тур
|12 декабря, понедельник
|20:00
|Динамо
|3:4
|Шахтер
|7 тур
|9 сентября, пятница
|21:00
|Шахтер
|1:1
|Динамо
|24 тур
|1 мая, воскресенье
|19:30
|Шахтер
|3:0
|Динамо
|11 тур
|16 октября, пятница
|19:00
|Динамо
|0:3
|Шахтер
|21 тур
|26 апреля, воскресенье
|19:30
|Шахтер
|0:0
|Динамо
|8 тур
|5 октября, воскресенье
|20:30
|Динамо
|1:0
|Шахтер
|19 тур
|16 апреля, среда
|21:00
|Динамо
|0:2
|Шахтер
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|3:1
|Динамо
|23 тур
|7 апреля, воскресенье
|20:30
|Динамо
|1:2
|Шахтер
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|20:30
|Шахтер
|3:1
|Динамо
|26 тур
|7 апреля, суббота
|17:00
|Шахтер
|2:0
|Динамо
|11 тур
|24 сентября, суббота
|21:00
|Динамо
|0:0
|Шахтер
|27 тур
|1 мая, воскресенье
|18:30
|Динамо
|3:0
|Шахтер
|12 тур
|3 октября, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|2:0
|Динамо
|30 тур
|26 мая, вторник
|19:00
|Динамо
|1:0
|Шахтер
|15 тур
|16 ноября, воскресенье
|17:00
|Шахтер
|1:0
|Динамо
|1/2 финала
ответный матч
|7 мая, четверг
|20:30
|Шахтер
|2:1
|Динамо
|1/2 финала
ответный матч
|30 апреля, четверг
|20:30
|Динамо
|1:1
|Шахтер
|16 тур
|11 ноября, воскресенье
|19:00
|Динамо
|2:1
|Шахтер
|1 тур
|15 июля, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|1:1
|Динамо
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|32
|26
|4
|2
|80:26
|+54
|82
|2.
|Динамо К
|32
|18
|5
|9
|65:35
|+30
|59
|3.
|Заря
|32
|17
|7
|8
|50:29
|+21
|58
|4.
|Десна
|32
|17
|5
|10
|59:33
|+26
|56
|5.
|Александрия
|32
|14
|7
|11
|49:47
|+2
|49
|6.
|Колос
|32
|10
|2
|20
|33:59
|-26
|32