Хохлов: «Я мог перейти в ЦСКА или «Спартак». Но выбрал «Локо» из-за атмосферы, которую удалось создать Филатову с Семиным»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Хохлов рассказал, почему по возвращении из Испании перешел именно в команду Юрия Семина. Сегодня, 31 мая, главный тренер работает в клубе последний день.

«Да, только благодаря Сeмину и Валерию Филатову команда на такой высокий уровень и вышла. И я бы в первую очередь хотел отметить, что Юрий Палыч – невероятно сильный духом человек.

Когда я возвращался в Россию из испанского «Реал Сосьедада», то варианты были разные: и ЦСКА, и «Спартак»… Но я через ребят навeл справки – и выбрал «Локо» именно из-за атмосферы в команде, которую тандему президента и тренера удалось создать. А ещe мы, конечно, получали удовольствие от игры. И никого тогда в Лиге чемпионов не боялись: ни «Арсенал», ни «Интер». Да и «Монако» должны были проходить – помните, там уже нефутбольные моменты вмешались…

Палыч – прекрасный психолог. Запомнилось, что он всегда очень точно знал, с кем пожeстче надо, а с кем помягче. И ещe: когда чувствуешь доверие тренера – играешь за него. Поэтому даже те, кто не попадал в стартовый состав, после бесед с ним всe понимали – и не бузили», – сказал Хохлов.