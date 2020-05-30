«Барселона» и тер Стеген проведут встречу по поводу продления контракта

«Барселона» заинтересована в продлении контракта с вратарем Марком-Андре тер Стегеном. В ближайшие недели состоится новая встреча, пишет Николо Скира.

Сам немец готов остаться в Каталонии. Стороны не могут договориться о зарплате. Тер Стеген просит не менее 10 миллионов евро в год, «Барселона» в последний раз предлагала 6,3 миллиона без учета бонусов.