«Барселона» и тер Стеген проведут встречу по поводу продления контракта

«Барселона» заинтересована в продлении контракта с вратарем Марком-Андре тер Стегеном. В ближайшие недели состоится новая встреча, пишет Николо Скира.
Сам немец готов остаться в Каталонии. Стороны не могут договориться о зарплате. Тер Стеген просит не менее 10 миллионов евро в год, «Барселона» в последний раз предлагала 6,3 миллиона без учета бонусов.
- Тер Стеген выступает за «Барселону» с 2014 года.
- В текущем сезоне голкипер провел 34 матча и пропустил 34 гола.
- «Барселона» лидирует в Примере.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.