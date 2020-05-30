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    «Барселона» и тер Стеген проведут встречу по поводу продления контракта

    «Барселона» заинтересована в продлении контракта с вратарем Марком-Андре тер Стегеном. В ближайшие недели состоится новая встреча, пишет Николо Скира.

    Сам немец готов остаться в Каталонии. Стороны не могут договориться о зарплате. Тер Стеген просит не менее 10 миллионов евро в год, «Барселона» в последний раз предлагала 6,3 миллиона без учета бонусов.

    • Тер Стеген выступает за «Барселону» с 2014 года.
    • В текущем сезоне голкипер провел 34 матча и пропустил 34 гола.
    • «Барселона» лидирует в Примере.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    30.05.2020 20:09
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