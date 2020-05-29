Егоров: «Зарплата Гулиева – 94 миллиона рублей в год»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл зарплату полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева. Он сейчас переведен во второй состав.
«Попробуй трудоустрой Гулиева. У него 1,2 миллиона евро зарплата, три года до конца контракта. Это головная боль «Спартаку», – сказал инсайдер.
- Ожидается, что матчи РПЛ вернутся с 21 июня.
- «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.
- 23-летний Гулиев в текущем сезоне провел 15 матчей и получил семь желтых карточек.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»