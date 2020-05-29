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    Егоров: «Зарплата Гулиева – 94 миллиона рублей в год»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл зарплату полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева. Он сейчас переведен во второй состав.

    «Попробуй трудоустрой Гулиева. У него 1,2 миллиона евро зарплата, три года до конца контракта. Это головная боль «Спартаку», – сказал инсайдер.

    • Ожидается, что матчи РПЛ вернутся с 21 июня.
    • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.
    • 23-летний Гулиев в текущем сезоне провел 15 матчей и получил семь желтых карточек.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    29.05.2020 19:28
    Комментарии27
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      Рейтинг: +10

      serga.morozov 24 минуты назад


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      0
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      Рейтинг: +664

      Oldtrafford83 1 час назад

      Пусть на биржу труда становится)

      0
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      Рейтинг: +246

      Соарес 2 часа назад

      Расторгли контракт и все
      Не первый уже раз нарушает

      0
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      Рейтинг: +3072

      Hektor 84 10 часов назад

      Столько получать бабла и не попадать по мячу. А этот Егоров кроме бабла ни о чем больше не пишет. Помешан на деньгах. Как будто при подписании контрактов рядом свечку держит.

      0
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      Рейтинг: +1301

      FRZZ 10 часов назад

      Пардон, Тедеско, автоподсказка выдала телескоп.)))

      -2
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      Рейтинг: +1301

      FRZZ 10 часов назад

      Не понимаю, почему идёт такая травля на Гулиева? Кому это нужно? По сути он ответил Тедеско правильно, и по делу, какой же он лидер если выпускаешь его всего на 11 минут в двух играх? Телескоп Господ Бог, что ли, ему нельзя возрозить? Раздули из мухи слона.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +23243

      VVM1964 > FRZZ 10 часов назад

      А ничего что ТРЕНЕРУ решать кому и сколько играть , а как по мне так делом доказывай , а не качанием прав и растопыриванием пальцев , а вот на счет раздувать - согласен , Гулиев - муха и с такими понтами вряд ли в кого другого перевоплотится .

      4
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      Рейтинг: +3176

      Борат 12 часов назад

      Стыдно за пищевиков !
      Держат дармоедов на народную нефть ! Гыгы

      -2
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      Рейтинг: +555

      Граф2019 12 часов назад

      даааа! я б за такие бабки не только америкосу морду б набил...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      nik_59 14 часов назад

      А что это за звезда?

      3
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      Рейтинг: +893

      Алехсбургер. 14 часов назад

      всплеснув руками
      крикнуть "скока-скока?" и мрачно отварить пельмени...

      2
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      Рейтинг: +15280

      sssrspartak > Алехсбургер. 13 часов назад

      а ложка из рук не вылетела ,а пельменина во рту не застряла?

      2
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      Рейтинг: +15280

      sssrspartak > sssrspartak 13 часов назад

      офигеть!в корень зажрались эти игрочишки!

      2
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