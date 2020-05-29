Егоров: «Зарплата Гулиева – 94 миллиона рублей в год»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл зарплату полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева. Он сейчас переведен во второй состав.

«Попробуй трудоустрой Гулиева. У него 1,2 миллиона евро зарплата, три года до конца контракта. Это головная боль «Спартаку», – сказал инсайдер.