Журналист Скира: Лаутаро будет получать в «Барселоне» 12 миллионов в год

«Барселона» продолжает переговоры с «Интером» о переходе форварда Лаутаро Мартинеса.
Испанская сторона предложит за 22-летнего игрока 80 миллионов евро и защитника Хуниора Фирпо.
При этом «Барселона» уже договорилась с агентами аргентинца о зарплате в 12 миллионов евро в год плюс бонусы.
- В активе 22-летнего Лаутаро в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.