Журналист Скира: Лаутаро будет получать в «Барселоне» 12 миллионов в год

«Барселона» продолжает переговоры с «Интером» о переходе форварда Лаутаро Мартинеса.

Испанская сторона предложит за 22-летнего игрока 80 миллионов евро и защитника Хуниора Фирпо.

При этом «Барселона» уже договорилась с агентами аргентинца о зарплате в 12 миллионов евро в год плюс бонусы.