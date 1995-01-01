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    Журналист Скира: Лаутаро будет получать в «Барселоне» 12 миллионов в год

    «Барселона» продолжает переговоры с «Интером» о переходе форварда Лаутаро Мартинеса.

    Испанская сторона предложит за 22-летнего игрока 80 миллионов евро и защитника Хуниора Фирпо.

    При этом «Барселона» уже договорилась с агентами аргентинца о зарплате в 12 миллионов евро в год плюс бонусы.

    • В активе 22-летнего Лаутаро в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5040

      серега кашин 9 минут назад

      он еще не перешол в барсу а ему деньги барса уже платят

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