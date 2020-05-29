Вратарь «ПСЖ» Булка взял напрокат Lamborghini и попал в ДТП. Машина разбита

Вратарь «ПСЖ» Марцин Булка попал в ДТП.
Поляк арендовал Lamborghini, чтобы добраться до Польши.
По дороге 20-летний игрок во время обгона потерял управление и врезался в Hyundai, став инициатором аварии.
Взятая напрокат машина разбилась, футболист не пострадал, водителя и пассажира Hyundai госпитализировали с незначительными повреждениями.
- Булка выступает за «ПСЖ» с 2019-го.
- Ранее он играл за академию «Челси».
- 30 апреля чемпионат Франции был официально отменен.
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Источник: L’Équipe