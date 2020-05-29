Вратарь «ПСЖ» Булка взял напрокат Lamborghini и попал в ДТП. Машина разбита

Вратарь «ПСЖ» Марцин Булка попал в ДТП.

Поляк арендовал Lamborghini, чтобы добраться до Польши.

По дороге 20-летний игрок во время обгона потерял управление и врезался в Hyundai, став инициатором аварии.

Взятая напрокат машина разбилась, футболист не пострадал, водителя и пассажира Hyundai госпитализировали с незначительными повреждениями.

Булка выступает за «ПСЖ» с 2019-го.

Ранее он играл за академию «Челси».

30 апреля чемпионат Франции был официально отменен.