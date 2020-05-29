Домашние матчи «Ливерпуля» в АПЛ могут пройти на нейтральных полях

«Ливерпуль» могут временно лишить права проводить домашние игры АПЛ на «Энфилде».
По информации The Times, мерсисайдцы, возможно, будут играть оставшиеся матчи сезона либо на выезде, либо на нейтральных полях.
Причина – обеспокоенность властей тем, что в преддверии вероятного чемпионства болельщики будут собираться возле домашней арены «Ливерпуля», нарушая правила социального дистанцирования.
- «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 25-очковым преимуществом.
- Команда ни разу не становилась победителем Премьер-лиги, а последнее чемпионство датировано 1990-м годом.
- Чтобы выиграть золотые медали, ливерпульцам осталось одержать две победы.
Источник: The Times