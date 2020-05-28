Меркулов – о своем будущем: «Есть варианты, но трансферы любят тишину»

Бывший защитник «Урала» Михаил Меркулов дал комментарии по поводу своего будущего.

Сегодня футболист объявил об уходе из екатеринбургского клуба в связи с истечением срока контракта.

Для этого он использовал видео со сценой из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в которой домовой эльф Добби с его лицом говорит об освобождении своему хозяину Люциусу Малфою с лицом президента «Урала» Григория Иванова. Позднее 26-летний игрок удалил свой пост.

«Пост пришел так: всю весну я за себя не отвечал по интервью Григория Викторовича Иванова, и вот я решил немного пошутить в эту сторону.

Где продолжу карьеру? Есть варианты, но трансферы любят тишину. Как только будет, это станет известно официально. У меня агента нет, все дела веду сам.

Что касается «Спартака», то конкретный интерес был еще при Каррере. После – ничего конкретного. Есть ли шансы увидеть меня на полях РПЛ? Я думаю, да.

Желание поиграть в Европе тоже есть. Клубов конкретных нет, но мечтал попасть к тренеру: Гвардиоле или Клоппу. Если брать команду, то это «Барселона», – сказал Меркулов.

Президент «Урала» – о посте Меркулова со сценой из «Гарри Поттера»: «Какое рабство? Дебил дебилом»