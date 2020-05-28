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    Меркулов – о своем будущем: «Есть варианты, но трансферы любят тишину»

    Бывший защитник «Урала» Михаил Меркулов дал комментарии по поводу своего будущего.

    Сегодня футболист объявил об уходе из екатеринбургского клуба в связи с истечением срока контракта.

    Для этого он использовал видео со сценой из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в которой домовой эльф Добби с его лицом говорит об освобождении своему хозяину Люциусу Малфою с лицом президента «Урала» Григория Иванова. Позднее 26-летний игрок удалил свой пост.

    «Пост пришел так: всю весну я за себя не отвечал по интервью Григория Викторовича Иванова, и вот я решил немного пошутить в эту сторону.

    Где продолжу карьеру? Есть варианты, но трансферы любят тишину. Как только будет, это станет известно официально. У меня агента нет, все дела веду сам.

    Что касается «Спартака», то конкретный интерес был еще при Каррере. После – ничего конкретного. Есть ли шансы увидеть меня на полях РПЛ? Я думаю, да.

    Желание поиграть в Европе тоже есть. Клубов конкретных нет, но мечтал попасть к тренеру: Гвардиоле или Клоппу. Если брать команду, то это «Барселона», – сказал Меркулов.

    Президент «Урала» – о посте Меркулова со сценой из «Гарри Поттера»: «Какое рабство? Дебил дебилом»

    Источник: Sport24

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    28.05.2020 19:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +796

      Valeron2790 18 часов назад

      Что же ты шутник пост то удалил? Зассал? В Барселоне или у Клоппа с Гвардиолой, тебе только в Fifa дано поиграть.

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