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    «Президент «Урала» – о посте Меркулова со сценой из «Гарри Поттера»: «Какое рабство? Дебил дебилом»

    Президент «Урала» Григорий Иванов отрегировал на пост защитника Михаила Меркулова, объявившего об уходе из клуба. Игрок опубликовал видео со сценой из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в которой эльф Добби говорит об освобождении своему хозяину Люциусу Малфою. Лица персонажей заменены: у Добби лицо Меркулова, у Малфоя – Иванова.

    «Я не видел Меркулова два-три месяца. Он в «инстаграме» отыграл сцену из «Гарри Поттера», где намекнул на освобождение из рабства? У него контракт закончился, какое рабство? Дебил дебилом, человек недалeкий. Не хочу про него говорить, ушел и ушел. Молодец, что так написал. Мне это неинтересно».

    • Меркулов отыграл в этом сезоне 18 матчей. Защитник, вероятно, станет игроком «Рубина».
    • «Урал» занимает в РПЛ 10-е место.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2464

      alarm 18 минут назад

      сказал, как про спартача какого-нибудь)

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      Рейтинг: +3043

      Hektor 84 48 минут назад

      Иванов еще большим дебилом выглядит.

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      Рейтинг: +1130

      acor94 51 минуту назад

      Да надо загнобить и на копеечную зп посадить. Пусть за Урал 2 играет, ему только в пфл место.

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