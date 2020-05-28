«Президент «Урала» – о посте Меркулова со сценой из «Гарри Поттера»: «Какое рабство? Дебил дебилом»

Президент «Урала» Григорий Иванов отрегировал на пост защитника Михаила Меркулова, объявившего об уходе из клуба. Игрок опубликовал видео со сценой из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в которой эльф Добби говорит об освобождении своему хозяину Люциусу Малфою. Лица персонажей заменены: у Добби лицо Меркулова, у Малфоя – Иванова.

«Я не видел Меркулова два-три месяца. Он в инстаграме отыграл сцену из «Гарри Поттера», где намекнул на освобождение из рабства? У него контракт закончился, какое рабство? Дебил дебилом, человек недалeкий. Не хочу про него говорить, ушел и ушел. Молодец, что так написал. Мне это неинтересно».