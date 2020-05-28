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  • Президент «Урала» – о посте Меркулова со сценой из «Гарри Поттера»: «Какое рабство? Дебил дебилом»

Президент «Урала» – о посте Меркулова со сценой из «Гарри Поттера»: «Какое рабство? Дебил дебилом»

28 мая 2020, 13:57
6

Президент «Урала» Григорий Иванов отрегировал на пост защитника Михаила Меркулова, объявившего об уходе из клуба. Игрок опубликовал видео со сценой из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в которой эльф Добби говорит об освобождении своему хозяину Люциусу Малфою. Лица персонажей заменены: у Добби лицо Меркулова, у Малфоя – Иванова.

«Я не видел Меркулова два-три месяца. Он в инстаграме отыграл сцену из «Гарри Поттера», где намекнул на освобождение из рабства? У него контракт закончился, какое рабство? Дебил дебилом, человек недалeкий. Не хочу про него говорить, ушел и ушел. Молодец, что так написал. Мне это неинтересно».

  • Меркулов отыграл в этом сезоне 18 матчей. Защитник, вероятно, станет игроком «Рубина».
  • «Урал» занимает в РПЛ 10-е место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Меркулов Михаил Иванов Григорий
Комментарии (6)
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acor94
1590665793
Да надо загнобить и на копеечную зп посадить. Пусть за Урал 2 играет, ему только в пфл место.
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Hektor 84
1590665972
Иванов еще большим дебилом выглядит.
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Ганнибал Лектор
1590675385
Гриша давно известен тем, что рубит правду-матку. Конечно, ему обидно - растили футболиста, а сейчас его кто-то получит за даром. Ну а парень звезду поймал, хотя ничего из себя не представляет.
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DOCTOR PENALTY
1590680206
Отличная характеристика кандидату в сборную страны.
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paracetamol
1590682314
Гаденькие всегда нагадят по шумок.
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