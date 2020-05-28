«Теперь Добби свободен»: Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»

Защитник «Урала» Михаил Меркулов в инстаграме объявил об уходе из клуба.
Футболист опубликовал фото трудовой книжки, подписав его «Freedom!», что переводится как «свобода».
Также 26-летний фулбек выложил видео со сценой из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в которой домовой эльф Добби говорит об освобождении своему хозяину Люциусу Малфою. При этом персонажам в редакторе приделаны лица Меркулова и президента «Урала» Григория Иванова.
По информации «Чемпионата», игрок с высокой вероятностью летом пополнит «Рубин».
UPD: позже Меркулов удалил свой пост.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Михаила Меркулова