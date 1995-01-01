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    «Теперь Добби свободен»: Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»

    Защитник «Урала» Михаил Меркулов в инстаграме объявил об уходе из клуба.

    Футболист опубликовал фото трудовой книжки, подписав его «Freedom!», что переводится как «свобода».

    Также 26-летний фулбек выложил видео со сценой из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в которой домовой эльф Добби говорит об освобождении своему хозяину Люциусу Малфою. При этом персонажам в редакторе приделаны лица Меркулова и президента «Урала» Григория Иванова.

    По информации «Чемпионата», игрок с высокой вероятностью летом пополнит «Рубин».

    text

    Публикация от text (@merkul27) 27 Май 2020 в 5:54 PDT

    Источник: Инстаграм Михаила Меркулова

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +575

      fhnv 1 час назад

      Тут больше дебил президент Урала раз так реагирует

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      acor94 2 часа назад

      Пора домой, в пфл...
      Зато свободный человек!

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