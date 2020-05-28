«Теперь Добби свободен»: Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»

Защитник «Урала» Михаил Меркулов в инстаграме объявил об уходе из клуба.

Футболист опубликовал фото трудовой книжки, подписав его «Freedom!», что переводится как «свобода».

Также 26-летний фулбек выложил видео со сценой из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в которой домовой эльф Добби говорит об освобождении своему хозяину Люциусу Малфою. При этом персонажам в редакторе приделаны лица Меркулова и президента «Урала» Григория Иванова.

По информации «Чемпионата», игрок с высокой вероятностью летом пополнит «Рубин».

UPD: позже Меркулов удалил свой пост.