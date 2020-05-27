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    «Челси» может подписать Тальяфико вместо Чилвела

    «Челси» ищет нового левого защитника, сообщает The Telegraph.

    По информации источника, лондонский клуб давно интересуется игроком «Лестера» Беном Чилвелом.

    Однако стоимость английского фулбека оценивается в 40 миллионов фунтов, поэтому «Челси» рассматривает и более дешевые варианты.

    Один из них – Николас Тальяфико из «Аякса». Его можно купить летом за 22,4 миллиона фунтов, однако пока неизвестно, нужен ли аргентинец главному тренеру столичной команды Фрэнку Лэмпарду.

    Ранее сам игрок заявлял, что хочет попробовать свои силы в АПЛ, потому что, по его мнению, это самая конкурентная лига мира.

    Источник: The Telegraph

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