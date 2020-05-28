Агент ван Бергена – об интересе «Зенита»: «Не могу подтвердить, что это неправда»

Санти Колк, агент нападающего «Херенвена» Митчелла ван Бергена, дал комментарии по поводу появившейся информации о заинтересованности «Зенита» в подписании его клиента.

«Я не разговаривал с «Зенитом» по поводу него. Но не могу подтвердить, что это неправда, потому что за Митчеллом следит много крупных клубов в Европе. Факт в том, что на данный момент клуб не связывался со мной по поводу него», – сказал агент.