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    Агент ван Бергена – об интересе «Зенита»: «Не могу подтвердить, что это неправда»

    Санти Колк, агент нападающего «Херенвена» Митчелла ван Бергена, дал комментарии по поводу появившейся информации о заинтересованности «Зенита» в подписании его клиента.

    «Я не разговаривал с «Зенитом» по поводу него. Но не могу подтвердить, что это неправда, потому что за Митчеллом следит много крупных клубов в Европе. Факт в том, что на данный момент клуб не связывался со мной по поводу него», – сказал агент.

    • 20-летний ван Берген выступает за «Херенвен» с лета 2018 года.
    • В его активе 62 матча, 13 забитых голов и семь ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 3,6 миллиона евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3126

      Давид59 5 часов назад

      Не может не подтвердить, что это не правда. Опять выкрутасы перевода? Не проще ли: агент подтверждает интерес

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