Комментатор Эльшофф: «Зенит» хочет заполучить ван Бергена»

Голландский комментатор Йерун Эльшофф заявил, что форвард «Херенвена» Митчелл ван Берген интересен «Зениту».
«На этой неделе ко мне обратились четыре российских журналиста. Меня спрашивали, что я знаю о Митчелле. Они прибыли из Санкт-Петербурга. Не знаю, правда ли это, но ходят слухи, что «Зенит» хочет заполучить ван Бергена», — сказал Эльшофф.
- Контракт нападающего с «Херенвеном» рассчитан до 30 июня 2022 года.
- Ван Берген – воспитанник «Витесса».
- В «Херенвен» нападающий перешел летом 2018 года.
- В нынешнем сезоне 20-летний игрок записал в свой актив 6 голов и 5 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.
Источник: Voetbalprimeur