Комментатор Эльшофф: «Зенит» хочет заполучить ван Бергена»

Голландский комментатор Йерун Эльшофф заявил, что форвард «Херенвена» Митчелл ван Берген интересен «Зениту».

«На этой неделе ко мне обратились четыре российских журналиста. Меня спрашивали, что я знаю о Митчелле. Они прибыли из Санкт-Петербурга. Не знаю, правда ли это, но ходят слухи, что «Зенит» хочет заполучить ван Бергена», — сказал Эльшофф.