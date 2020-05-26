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    Комментатор Эльшофф: «Зенит» хочет заполучить ван Бергена»

    Голландский комментатор Йерун Эльшофф заявил, что форвард «Херенвена» Митчелл ван Берген интересен «Зениту».

    «На этой неделе ко мне обратились четыре российских журналиста. Меня спрашивали, что я знаю о Митчелле. Они прибыли из Санкт-Петербурга. Не знаю, правда ли это, но ходят слухи, что «Зенит» хочет заполучить ван Бергена», — сказал Эльшофф.

    • Контракт нападающего с «Херенвеном» рассчитан до 30 июня 2022 года.
    • Ван Берген – воспитанник «Витесса».
    • В «Херенвен» нападающий перешел летом 2018 года.
    • В нынешнем сезоне 20-летний игрок записал в свой актив 6 голов и 5 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.

    Источник: Voetbalprimeur

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    26.05.2020 13:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +156

      PAREVG. 26 мая, 15:10

      Утка, Зенит не покупает игроков на перспективу, они покупают тех кто заиграет сразу, а не через 5 лет.

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      Рейтинг: +669

      кто там 26 мая, 14:46

      Судьба Джорджевича ждёт.)

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