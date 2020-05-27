Скира: «ПСЖ» на этой неделе может уладить последние детали по трансферу Икарди»

«ПСЖ» и «Интер» ведут активную работу по трансферу Мауро Икарди во французский клуб. Прошлый сезон Лиги 1 он провел в Париже на правах аренды.
«ПСЖ» находится в очень продвинутых переговорах с «Интером». Миланцам предложили 55 миллионов евро без учета бонусов. Итальянцы хотят на 5 миллионов больше. Для игрока готов четырехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год. Последние детали могут уладить до 31 мая», – написал инсайдер Николо Скира.
- Игроком также интересуется «Челси».
- Икарди в сезоне-2019/20 забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче в составе «ПСЖ».
- 27-летний форвард стоит на рынке 60 миллионов евро.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.