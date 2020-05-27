Футболисты «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Игроки, тренеры и административный штаб «Уфы» прошли повторное тестирование на коронавирус.

По результатам тестов заражения не выявлено ни одного из игроков клуба, в том числе, и у легионеров, вернувшихся из-за границы. Команда продолжает подготовку к возобновлению сезона в штатном режиме.

Тестирование на COVID-19 будет проводиться в клубе каждую неделю.