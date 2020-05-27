Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Футболисты «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус

    Игроки, тренеры и административный штаб «Уфы» прошли повторное тестирование на коронавирус.

    По результатам тестов заражения не выявлено ни одного из игроков клуба, в том числе, и у легионеров, вернувшихся из-за границы. Команда продолжает подготовку к возобновлению сезона в штатном режиме.

    Тестирование на COVID-19 будет проводиться в клубе каждую неделю.

    Источник: Официальный сайт «Уфы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.05.2020 14:01
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3126

      Борат 27 мая, 14:22

      уфе обидно, что рылы каким-то чудом обошли их в таблице.
      очевидно, что уфа хочет исправить это недоразумение !
      гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +118

      Puddle > Борат 21 час назад

      В ближайшем будущем, Уфа Сити с помощью Агуэро и Де Брюйне будут лихо отправлять хряков в ФНЛ!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76745
    #5
    insider_retro
    66034
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru