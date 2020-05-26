Газзаев: «При Гинере ЦСКА стал образцовым клубом в плане менеджмента и спортивных достижений»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поздравил президента клуба Евгения Гинера с днeм рождения.

«Хочу поздравить Евгения Ленноровича с 60-летием, с юбилеем. Желаю ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и, абсолютно уверен, новых успехов футбольного клуба ЦСКА. То, что Евгений Леннорович внес большой вклад в развитие российского футбола, — очевидно. За почти 20 лет, что он руководит клубом, ЦСКА завоевал очень много трофеев и на протяжении всего этого времени является одним из флагманов отечественного футбола.

Что касается совместной работы, это были образцовые отношения тренера и президента. За семь лет совместной работы мы трижды выиграли чемпионат, трижды становились серебряными призерами, выиграли четыре Кубка России, два Суперкубка России и впервые в истории советского и российского футбола завоевали Кубок УЕФА; худшим выступлением за это время была бронза чемпионата России.

Я считаю, что те отношения, которые сложились у президента и главного тренера, позволили нам добиться больших результатов. Для нас были созданы идеальные условия — за это время клуб стал образцовым в плане менеджмента и спортивных достижений», — сказал Газзаев.