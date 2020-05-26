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    Газзаев: «При Гинере ЦСКА стал образцовым клубом в плане менеджмента и спортивных достижений»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поздравил президента клуба Евгения Гинера с днeм рождения.

    «Хочу поздравить Евгения Ленноровича с 60-летием, с юбилеем. Желаю ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и, абсолютно уверен, новых успехов футбольного клуба ЦСКА. То, что Евгений Леннорович внес большой вклад в развитие российского футбола, — очевидно. За почти 20 лет, что он руководит клубом, ЦСКА завоевал очень много трофеев и на протяжении всего этого времени является одним из флагманов отечественного футбола.

    Что касается совместной работы, это были образцовые отношения тренера и президента. За семь лет совместной работы мы трижды выиграли чемпионат, трижды становились серебряными призерами, выиграли четыре Кубка России, два Суперкубка России и впервые в истории советского и российского футбола завоевали Кубок УЕФА; худшим выступлением за это время была бронза чемпионата России.

    Я считаю, что те отношения, которые сложились у президента и главного тренера, позволили нам добиться больших результатов. Для нас были созданы идеальные условия — за это время клуб стал образцовым в плане менеджмента и спортивных достижений», — сказал Газзаев.

    • Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003, а затем с 2004 по 2008 год.

    Источник: ТАСС

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    26.05.2020 13:03
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +76747

      zigbert 27 мая, 11:46

      Конечно его заслуга есть, он оказал влияние на развитие клуба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2168

      general.lizyukov 26 мая, 20:45

      Валера, ты чего? Что ещё за впервые в истории советского футбола? А Динамо Тбилиси, ДинамоКиев? Или типа другой кубок, не считается? Он какбэ попочетнее был тогда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3126

      Борат 26 мая, 15:15

      Чего не скажешь про рылу федуна !
      Гыгы

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