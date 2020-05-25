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    Талалаев – о Капелло в сборной России: «Очень строгий, закрытый и профессиональный. Той команде была нужна жесткая рука»

    Бывший тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал о работе в сборной России под руководством Фабио Капелло. Специалист пробыл в штабе итальянца три недели.

    «Очень строгий, очень закрытый, очень профессиональный. В Италии таких называют «надутыми». Такое поведение Капелло считал необходимостью, потому что знал, что это нужно той сборной – жесткая рука, дисциплинированность. В плане выполнения функций на поле», – сказал Талалаев в беседе с Юрием Голышаком.

    • Капелло работал в России с 2012 по 2015 год.
    • Под его руководством россияне не вышли из группы на ЧМ-2014.
    • Сейчас Капелло не тренирует.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    25.05.2020 14:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +148

      Aviator 25 мая 2020, 19:16

      Вот он ещё один мудень высказался. Под стать капелло - балабол, а как тренер нуль.

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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 25 мая 2020, 15:09

      Для наших дзюб именно такие и нужны тренеры, чем пластилиновые слуцкие.

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