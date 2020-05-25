Талалаев – о Капелло в сборной России: «Очень строгий, закрытый и профессиональный. Той команде была нужна жесткая рука»

Бывший тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал о работе в сборной России под руководством Фабио Капелло. Специалист пробыл в штабе итальянца три недели.
«Очень строгий, очень закрытый, очень профессиональный. В Италии таких называют «надутыми». Такое поведение Капелло считал необходимостью, потому что знал, что это нужно той сборной – жесткая рука, дисциплинированность. В плане выполнения функций на поле», – сказал Талалаев в беседе с Юрием Голышаком.
- Капелло работал в России с 2012 по 2015 год.
- Под его руководством россияне не вышли из группы на ЧМ-2014.
- Сейчас Капелло не тренирует.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»