Талалаев – о Капелло в сборной России: «Очень строгий, закрытый и профессиональный. Той команде была нужна жесткая рука»

Бывший тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал о работе в сборной России под руководством Фабио Капелло. Специалист пробыл в штабе итальянца три недели.

«Очень строгий, очень закрытый, очень профессиональный. В Италии таких называют «надутыми». Такое поведение Капелло считал необходимостью, потому что знал, что это нужно той сборной – жесткая рука, дисциплинированность. В плане выполнения функций на поле», – сказал Талалаев в беседе с Юрием Голышаком.