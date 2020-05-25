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  • Руденко: «Мой приоритет – «Спартак», но не стал бы исключать свой отъезд в зарубежный чемпионат»

Руденко: «Мой приоритет – «Спартак», но не стал бы исключать свой отъезд в зарубежный чемпионат»

25 мая 2020, 12:48
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Нападающий «Спартака-2» Александр Руденко оценил свою игру в сезоне-2019/20, а также высказался о своем будущем.

«Если не принимать во внимание историю с эпидемией и тем, что чемпионат остался не доигран из-за этой ситуации, то сезон для меня получился неплохим. Назвал бы его даже удачным, если бы смог дебютировать в РПЛ, но пока этого не произошло. Осенью получалось забивать за «Спартак-2», потом ушeл в аренду в «Торпедо», тоже сразу забил. Конечно, это радовало и добавляло позитивных эмоций. Но на самом деле я просто старался профессионально делать свою работу и доказывал, что имею право хотя бы на шанс в главной команде «Спартака».

Каким видится будущее и следующий сезон? Это непростой вопрос. Понимаете, я вырос в академии «Спартака», для меня это не пустой звук. Поэтому, конечно, хочется сыграть в главной команде. «Спартак», безусловно, приоритет номер один, однако тут не всe зависит от меня. В ФНЛ провeл больше 100 матчей, имею там неплохую личную статистику. Для меня очень важно прогрессировать и развиваться, а не топтаться на одном месте. Всe время стараюсь двигаться вперeд. Поэтому я бы сказал так: мне нужно дебютировать в РПЛ.

В этой связи особенно обидно, что не получилось доиграть чемпионат, потому что с «Торпедо» у нас были все шансы занять одно из двух первых мест. В то же время не стал бы исключать и свой отъезд в зарубежный чемпионат. Пусть пока это будет не топ-лига, главное для меня – регулярно играть и помогать команде», – сказал Руденко.

  • В составе «Торпедо» форвард забил один гол в двух матчах.
  • За «Спартак-2» в прерванном сезоне он отличился 13 раз в 23 играх.
  • По информации Sport24, интерес к Руденко проявляют московское «Динамо» и тульский «Арсенал».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак-2 Руденко Александр
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1590410185
Мечтать не вредно, а в данной ситуации даже необходимо!
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