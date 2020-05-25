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    Руденко: «Мой приоритет – «Спартак», но не стал бы исключать свой отъезд в зарубежный чемпионат»

    Нападающий «Спартака-2» Александр Руденко оценил свою игру в сезоне-2019/20, а также высказался о своем будущем.

    «Если не принимать во внимание историю с эпидемией и тем, что чемпионат остался не доигран из-за этой ситуации, то сезон для меня получился неплохим. Назвал бы его даже удачным, если бы смог дебютировать в РПЛ, но пока этого не произошло. Осенью получалось забивать за «Спартак-2», потом ушeл в аренду в «Торпедо», тоже сразу забил. Конечно, это радовало и добавляло позитивных эмоций. Но на самом деле я просто старался профессионально делать свою работу и доказывал, что имею право хотя бы на шанс в главной команде «Спартака».

    Каким видится будущее и следующий сезон? Это непростой вопрос. Понимаете, я вырос в академии «Спартака», для меня это не пустой звук. Поэтому, конечно, хочется сыграть в главной команде. «Спартак», безусловно, приоритет номер один, однако тут не всe зависит от меня. В ФНЛ провeл больше 100 матчей, имею там неплохую личную статистику. Для меня очень важно прогрессировать и развиваться, а не топтаться на одном месте. Всe время стараюсь двигаться вперeд. Поэтому я бы сказал так: мне нужно дебютировать в РПЛ.

    В этой связи особенно обидно, что не получилось доиграть чемпионат, потому что с «Торпедо» у нас были все шансы занять одно из двух первых мест. В то же время не стал бы исключать и свой отъезд в зарубежный чемпионат. Пусть пока это будет не топ-лига, главное для меня – регулярно играть и помогать команде», – сказал Руденко.

    • В составе «Торпедо» форвард забил один гол в двух матчах.
    • За «Спартак-2» в прерванном сезоне он отличился 13 раз в 23 играх.
    • По информации Sport24, интерес к Руденко проявляют московское «Динамо» и тульский «Арсенал».

    Источник: «Чемпионат»

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    25.05.2020 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 25 мая 2020, 15:36

      Мечтать не вредно, а в данной ситуации даже необходимо!

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