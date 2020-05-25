«Манчестер Сити» отказался обменивать Канселу на Семеду

Обмен защитниками между «Барселоной» и «Манчестер Сити» сорвался, утверждает Marca.
Ранее сообщалось, что летом командами могут поменяться Жоау Канселу и Нельсон Семеду, однако английский клуб не заинтересован в такой сделке.
В прошлом году «Сити» заплатил за португальского фулбека 65 миллионов евро и не хочет обменивать его на игрока, стоимость которого составляет 40 миллионов.
- Рыночная стоимость Канселу – 36 миллионов евро, Семеду – 32 миллиона.
- В текущем сезоне Канселу провел за «Сити» 24 игры, забил один гол и сделал один ассист.
- В активе Семеду за указанный период 29 матчей и пять результативных передач.
Источник: Marca