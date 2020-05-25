«Манчестер Сити» отказался обменивать Канселу на Семеду

Обмен защитниками между «Барселоной» и «Манчестер Сити» сорвался, утверждает Marca.

Ранее сообщалось, что летом командами могут поменяться Жоау Канселу и Нельсон Семеду, однако английский клуб не заинтересован в такой сделке.

В прошлом году «Сити» заплатил за португальского фулбека 65 миллионов евро и не хочет обменивать его на игрока, стоимость которого составляет 40 миллионов.