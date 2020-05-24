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    «Манчестер Сити» отказался обменивать Канселу на Семеду

    Обмен защитниками между «Барселоной» и «Манчестер Сити» сорвался, утверждает Marca.

    Ранее сообщалось, что летом командами могут поменяться Жоау Канселу и Нельсон Семеду, однако английский клуб не заинтересован в такой сделке.

    В прошлом году «Сити» заплатил за португальского фулбека 65 миллионов евро и не хочет обменивать его на игрока, стоимость которого составляет 40 миллионов.

    • Рыночная стоимость Канселу – 36 миллионов евро, Семеду – 32 миллиона.
    • В текущем сезоне Канселу провел за «Сити» 24 игры, забил один гол и сделал один ассист.
    • В активе Семеду за указанный период 29 матчей и пять результативных передач.

    Источник: Marca

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