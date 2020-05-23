Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Mundo Deportivo: «Барселона» и «Манчестер Сити» близки к договорeнности по обмену Семеду на Канселу

    «Барселона» и «Манчестер Сити» добились существенного прогресса в переговорах по обмену Жоау Канселу на Нельсона Семеду.

    По информации Mundo Deportivo, оба футболиста, у которых агентом является Жорже Мендеш, согласны на такую сделку грядущим летом.

    Интерес к Семеду также проявлял «Ювентус», но тот выбрал английский клуб.

    • Рыночная стоимость Канселу – 36 миллионов евро, Семеду – 32 миллиона.
    • В текущем сезоне Канселу провел за «Сити» 24 игры, забил один гол и сделал один ассист.
    • В активе Семеду за указанный период 29 матчей и пять результативных передач.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:56
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +636

      кто там 31 минуту назад

      Норм Мендеш наварится на этом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Dizayner 1 час назад

      канселу пошел по рукам, чего не сиделось спрашивается в Юве?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10005

      Cules2013 3 часа назад

      Семеду решил к Пепу пойти?)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76684
    #5
    insider_retro
    66033
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru