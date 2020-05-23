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  • Mundo Deportivo: «Барселона» и «Манчестер Сити» близки к договорeнности по обмену Семеду на Канселу

Mundo Deportivo: «Барселона» и «Манчестер Сити» близки к договорeнности по обмену Семеду на Канселу

23 мая 2020, 12:56
7

«Барселона» и «Манчестер Сити» добились существенного прогресса в переговорах по обмену Жоау Канселу на Нельсона Семеду.

По информации Mundo Deportivo, оба футболиста, у которых агентом является Жорже Мендеш, согласны на такую сделку грядущим летом.

Интерес к Семеду также проявлял «Ювентус», но тот выбрал английский клуб.

  • Рыночная стоимость Канселу – 36 миллионов евро, Семеду – 32 миллиона.
  • В текущем сезоне Канселу провел за «Сити» 24 игры, забил один гол и сделал один ассист.
  • В активе Семеду за указанный период 29 матчей и пять результативных передач.

Источник: Mundo Deportivo
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Барселона Ювентус Канселу Жоау Семеду Нельсон
Комментарии (7)
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Cules2013
1590230169
Семеду решил к Пепу пойти?)
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Dizayner
1590238360
канселу пошел по рукам, чего не сиделось спрашивается в Юве?
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кто там
1590240826
Норм Мендеш наварится на этом.
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