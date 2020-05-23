Mundo Deportivo: «Барселона» и «Манчестер Сити» близки к договорeнности по обмену Семеду на Канселу

«Барселона» и «Манчестер Сити» добились существенного прогресса в переговорах по обмену Жоау Канселу на Нельсона Семеду.

По информации Mundo Deportivo, оба футболиста, у которых агентом является Жорже Мендеш, согласны на такую сделку грядущим летом.

Интерес к Семеду также проявлял «Ювентус», но тот выбрал английский клуб.