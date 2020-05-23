Mundo Deportivo: «Барселона» и «Манчестер Сити» близки к договорeнности по обмену Семеду на Канселу

«Барселона» и «Манчестер Сити» добились существенного прогресса в переговорах по обмену Жоау Канселу на Нельсона Семеду.
По информации Mundo Deportivo, оба футболиста, у которых агентом является Жорже Мендеш, согласны на такую сделку грядущим летом.
Интерес к Семеду также проявлял «Ювентус», но тот выбрал английский клуб.
- Рыночная стоимость Канселу – 36 миллионов евро, Семеду – 32 миллиона.
- В текущем сезоне Канселу провел за «Сити» 24 игры, забил один гол и сделал один ассист.
- В активе Семеду за указанный период 29 матчей и пять результативных передач.
Источник: Mundo Deportivo