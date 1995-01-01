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    Моуринью: «В 2010 году после полуфинала с «Барселоной» знал, что выиграем Лигу чемпионов. Тогда и решил уйти из «Интера»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал об уходе из «Интера» в 2010 году. Выиграв Лигу чемпионов, португалец возглавил мадридский «Реал».

    «Я хотел оказаться в «Реале». Они хотели заполучить меня и в 2009 году, и тогда, когда я работал в «Челси». Три раза «Реалу» «нет» не говорят.

    После полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» знал, что выиграем Лигу чемпионов. Тогда и решил уйти. Это было верное решение, но в «Интере» я был счастлив», – цитирует Моуринью Football Italia.

    • Помимо Лиги чемпионов, Моуринью с «Интером» дважды взял Серию А.
    • Также португалец брал Лигу чемпионов с «Порту».
    • «Тоттенхэм» в АПЛ сейчас идет восьмым.

    Источник: Football Italia

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