Моуринью: «В 2010 году после полуфинала с «Барселоной» знал, что выиграем Лигу чемпионов. Тогда и решил уйти из «Интера»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал об уходе из «Интера» в 2010 году. Выиграв Лигу чемпионов, португалец возглавил мадридский «Реал».

«Я хотел оказаться в «Реале». Они хотели заполучить меня и в 2009 году, и тогда, когда я работал в «Челси». Три раза «Реалу» «нет» не говорят.

После полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» знал, что выиграем Лигу чемпионов. Тогда и решил уйти. Это было верное решение, но в «Интере» я был счастлив», – цитирует Моуринью Football Italia.